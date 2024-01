La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, dijo que Puerto Rico no es una opción “real” para heredar los Juegos Panamericanos del 2027 y agregó que “preocupa” la “tendencia” de países y ciudades seleccionados que pierden o devuelvan las sedes de eventos del ciclo olímpico.

La reacción de Rosario se produce luego que a Panam Sports le retiró ayer, miércoles, a Colombia la sede de los Juegos Panamericanos del 2027.

La organización deportiva Panam Sports es la encargada supervisar los Juegos. Ahora deberá buscar una nueva sede. Pero Puerto Rico, según Rosario, no luce como una candidata para levantar la mano y sustituir a Colombia, que iba celebrar los Juegos en la ciudad caribeña de Barranquilla.

“Me encantaría mucho la candidatura de Puerto Rico, pero no lo veo como un paso real. La economía en Puerto Rico no está en estos momentos como para hacer unos Juegos Panamericanos. La insfraestructura no está ahora mismo para unos Juegos; hay tener una pista de atletismo, hasta un velódromo, una villa. Se requeriría un inventario de las instalaciones de todo el país en perfectas condiciones. Nos falta mucho para ser sede de unos Juegos Panamericanos”, dijo Rosario.

Puerto Rico llegó a aspirar en el 2022 a ser la sede de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, luego de que Panamá devolvió a Centro Caribe la sede que se le había otorgado para albergar la justa regional.

“Tratamos de recuperar la sede de los Centroamericanos del 2023 y no estuvieron disponibles $70 millones que costaban los Juegos. Menos puedo aspirar a tener unos Panamericanos, aunque me encantaría”, agregó.

Puerto Rico fue sede de los Juegos Panamericanos San Juan 79. Desde entonces, ha organizado los Juegos Centroamericanos y del Caribe Ponce ‘93 y Mayagüez 2010.

Matagüez 2010 fue el último evento multidisciplinario en Puerto Rico. ( Jorge A Ramirez Portela )

Barranquilla perdió la sede porque no cumplió con pagos que debía hacer a Panam Sports. Debía desembolsar $4 millones en o antes del 30 de diciembre pasado, que fue una nueva fecha acordada entre las partes para que la sede pudiera cumplir con su responsabilidad financiera.

Es la segunda vez durante este ciclo olímpico que unos juegos dentro de la zona americana tengan que cambiar de sede. Ocurrió con Ciudad Panamá en el 2022 y ahora con Barranquilla en el 2023.

Río de Janeiro podría surgir como una sede para heredar los Panamericanos del 2027.

Rosario agregó a la lista de sedes perdidas la de Indonesia en el 2023 como anfitriona de los Juegos Mundiales de Playa. En ese caso, los Juegos fueron cancelados en julio y se iba a celebrar en agosto. Los Juegos Mundiales de Playa son organizados por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, a los que pertenece el Copur, y que están afiliados al Comité Olímpico Nacional.

La titular del Copur dijo que las organizaciones olímpicas deberán atender con detenimiento la problemática, para que la baja de sedes deje de ser una tendencia. Resaltó, además, que cada vez son menos los países que someten sus candidaturas para organizar Juegos.

“Eso requiere un análisis profundo. Tiene que ver con el programa de competencias, con la cantidad de atletas que participen, con la infraestructura. Son muchos los items que hay que mirar para que unos juegos sean financieramente factibles. Es una tendencia que nos preocupa y que siempre nos ha preocupado a nivel de Centro Caribe y de Panam Sports, porque cada vez son menos los países que levantan la mano. Nos toca a todos y mirar porque las posibilidades de tener ciudades y países en nuestra región que pueden seguir haciendo juegos se están limitando grandemente”, dijo.

Rosario, quien pertenece a varias comisiones dentro de Panam Sports, calculó que en los próximos meses se anunciaría una nueva sede y agregó que Asunción, en Paraguay, no debe ser la única candidata, como se adelantó el miércoles en Colombia.

“No creo que sea el momento de estar diciendo que la sede va a ser Paraguay. Conociendo a Panam Sports, no creo que un día anuncie una cancelación y al otro día tenga un nuevo país conversado. No es su proceder. Puede haber alguna inteción, alguna conversación. Pero concretado no. Es una decisión que debe surgir en los próximos meses. El montaje de un evento como éste requiere tiempo, de un comité organizador ya trabajando en el concepto de los Juegos, en la infraestructura. Un nivel Panamericano requiere tiempo, inversión, personal especializado, así que esa decisión debe surgir en los próximos meses”, sentenció.