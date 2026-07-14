La Selección Nacional de Sóftbol femenina comenzará este martes la misión de asegurar uno de los dos boletos disponibles a las Finales de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino WBSC 2027, cuando debute ante las anfitrionas de Perú en la fase de grupos que se celebra en Lima.

El encuentro entre las boricuas y las peruanas está pautado para las 3:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Puerto Rico, que ocupa el tercer puesto del ranking mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés), enfrentará además a Japón, líder del escalafón global, así como a Gran Bretaña (12), Filipinas (13) y Venezuela (16). Perú figura en la posición número 18.

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Cada equipo disputará cinco partidos bajo el formato de todos contra todos en el Complejo de Sóftbol de Villa María del Triunfo. Los cuatro mejores equipos avanzarán a los playoffs, programados para el sábado.

Al concluir esa fase, las dos mejores novenas obtendrán su clasificación a las Finales de la Copa Mundial, que se celebrará en Australia del 5 al 11 de abril del próximo año. El torneo, a su vez, otorgará un pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El dirigente de Puerto Rico, David Santos, destacó que el principal objetivo del equipo es dar el primer paso rumbo a Australia. La competencia servirá como antesala de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto.

“Uno de nuestros principales objetivos es clasificar para la siguiente fase de la Copa del Mundo en Australia. Nos hemos estado preparando para ello, y esta semana también marca el inicio de otro objetivo importante: nuestra clasificación para los Juegos Olímpicos”, expresó Santos en declaraciones escritas.

El combinado boricua contará con una plantilla encabezada por su capitana, Karla Claudio, junto a Aleshia Ocasio, Taran Alvelo, Alexis Bermúdez, Nia Carter, Macey Cintrón, Eliana Enríquez, Isabella Foran, Kathyria García, Giselle Juárez, Aleimalee López, Janelle Martínez, Camille Ortiz, Alanah Joy, Kairi Rodríguez y Luna Taboas.