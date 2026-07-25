Santo Domingo, República Dominicana. El Estadio Félix Sánchez se transformó la noche del viernes en un gran escenario de fiesta caribeña para dar paso a la inauguración oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Entre música, baile y un despliegue de luces, la ceremonia también conmemoró el centenario de la primera edición de la justa regional, celebrada en Ciudad de México en 1926.

Tras el protocolo de apertura, el espectáculo presentó un recorrido por la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la que se resaltó la evolución de la competencia a lo largo de sus 100 años de existencia.

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El desfile de las 35 delegaciones comenzó con México, en reconocimiento a que fue la sede de la edición inaugural de los Juegos. A partir de entonces, las restantes delegaciones hicieron su entrada en orden alfabético, cada una acompañada por una canción representativa de su país, mientras las luces del Estadio Félix Sánchez se iluminaban con los colores de sus respectivas banderas, mientras se compartían datos sobre la participación histórica y el medallero de cada nación.

La delegación de Venezuela protagonizó uno de los momentos más emotivos del desfile al recibir una prolongada ovación del público, que expresó así su solidaridad tras los dos sismos que recientemente sacudieron al país y que han dejado más de 5,000 muertos.

La delegación de Puerto Rico, encabezada por la abanderada Nathalys Ceballos, también recibió una cálida bienvenida del público dominicano y de los numerosos boricuas presentes en la actividad, en otra muestra del ambiente de fraternidad que predominó durante la ceremonia inaugural. La representación puertorriqueña hizo su entrada al ritmo de “Quién no se siente patriota”, interpretada por Andy Montañez.

La delegación de Puerto Rico durante su entrada en la ceremonia de inauguración de Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Antes y después del desfile de las naciones, el espectáculo mantuvo un ritmo ininterrumpido con presentaciones musicales, coreografías y un despliegue de luces y drones. Según adelantó la organización durante la antesala, unos 1,100 drones fueron utilizados para recrear imágenes de la historia y la identidad dominicana y caribeña en el cielo de Santo Domingo.

El segmento artístico reunió a reconocidos intérpretes dominicanos y éxitos internacionales que pusieron a bailar al público, mientras miles de voluntarios participaron en distintos momentos de una producción considerada entre las más ambiciosas en la historia de los Juegos.

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Distintos artistas durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La ceremonia también incluyó un mensaje grabado del extoletero dominicano David Ortiz, quien invitó a celebrar la unidad de la región al afirmar que “somos una sola América”, tanto en español como en inglés.

El cierre estuvo dedicado a la tradición deportiva dominicana con el relevo de la antorcha, protagonizado por varias figuras históricas del deporte nacional. Entre ellas estuvieron la exvoleibolista Milagros Cabral, el campeón olímpico de boxeo Félix Díaz y el medallista paralímpico Robert Jiménez, antes de que el fuego llegara a manos del doble medallista olímpico Félix Sánchez.

Sánchez recorrió la pista del estadio que lleva su nombre con la antorcha en medio de una cerrada ovación del público. La ceremonia concluyó con un espectáculo de luces y fuegos artificiales que puso fin a la celebración inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.