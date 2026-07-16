La Selección Nacional de Sóftbol femenino sufrió este jueves su primer revés en la fase de grupos de la Copa Mundial 2027, al desperdiciar una ventaja de tres carreras y caer 5-4 ante Filipinas en el torneo que se disputa en Lima, Perú.

Con el revés, Puerto Rico colocó su marca en 2-1. Las boricuas cerrarán el viernes la fase de grupos con una doble jornada frente a Gran Bretaña a la 1:00 p.m. y Japón a las 7:00 p.m. (hora de la isla), en busca de asegurar su clasificación a la final del sábado.

La competencia otorgará dos boletos a las Finales de la Copa Mundial, programada para abril del próximo año en Australia. Además, concederá un pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Puerto Rico parecía encaminado a su tercera victoria consecutiva al dominar el encuentro 4-1 desde la tercera entrada y llegar con esa ventaja al séptimo y último episodio.

Sin embargo, con corredoras en segunda y tercera, Skylynne Ellazar sacudió un sencillo al jardín central ante los envíos de la relevista boricua Alexis Bermúdez, que remolcó dos carreras y acercó a Filipinas por 4-3. Acto seguido, Alyssa Daniell igualó el marcador con un doble al bosque central y Nicole Hammoude completó el rally con un sencillo que dio a las asiáticas la victoria.

La derrota fue para Bermúdez, quien permitió cuatro carreras y siete imparables en 1.2 entradas. Giselle Juárez abrió el partido por Puerto Rico y en cinco capítulos toleró apenas una carrera, cuatro indiscutibles y dos boletos, además de ponchar a dos filipinas.

🇵🇭 Philippines bounce back with a key win over Puerto Rico!#SoftballWorldCupW pic.twitter.com/VQmXUyD5Y2 — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) July 16, 2026

Royevel Palma se apuntó el triunfo al lanzar una entrada en blanco.

Como en sus pasados dos partidos en el certamen, las boricuas tomaron el control rápido en la primera entrada. Eliana Enríquez anotó la primera carrera del partido tras un error defensivo y, poco después, Kairi Rodríguez marcó la segunda tras un sencillo de Kathyria García para colocar el marcador 2-0.

Filipinas, por su parte, registró la primera anotación en la parte baja del primer episodio cuando Ellazar conectó un doble que llevó al plato a Mylia Pérez.

Puerto Rico amplió nuevamente la pizarra en la tercera entrada. Un doble de Aleshia Ocasio remolcó a Nia Carter y posteriormente la propia Ocasio anotó mediante un passed ball para aumentar la ventaja a 4-1.