El tenis de cancha es el gran ausente en las disciplinas deportivas que estarán permitidas una vez entre en vigor la nueva orden ejecutiva que la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el jueves.

A partir del martes, los deportes acuáticos en las playas, el golf, así como las carreras de caballos en el hipódromo tendrán luz verde para llevarse a cabo siguiendo unos protocolos que establecerá el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) mediante una carta circular.

“Nos sorprende que el tenis no haya incluido en esta etapa. Teníamos la esperanza porque llevamos desde abril enviando información y los protocolos de seguridad, pero no fue considerado”, sostuvo Rosa Martínez, directora ejecutiva de la Puerto Rico Tennis Association (PRTA).

PUBLICIDAD

“Sin embargo nos tomó por sorpresa que el tenis no fuera incluido. Hay otras actividades que, dentro del análisis, tienen más riesgos. Hemos sido bastante proactivos. Hemos estado en comunicación con el DRD, hemos enviado al gobierno, al task forcé y a la secretaria (Adriana Sánchez Parés) nuestras guías de prevención, hemos creado infografías para que los jugadores sepan prevenir y prepararse”, agregó.

La orden ejecutiva reafirma que los parques, piscinas, saunas y pistas atléticas deben continuar cerradas mientras permanezcan en vigor hasta mediados de junio. Martínez señaló que las canchas de tenis no deben caer bajo la misma categoría.

“Nos hacen ver que como es una instalación deportiva, es igual a un parque. No lo consideramos un parque. A las instalaciones de tenis le estamos proveyendo las herramientas necesarias. Hemos realizado conferencias virtuales con los administradores de las academias, con los clubes y entrenadores para presentarles las guías de seguridad y rotulación”, explicó.

Martínez, asimismo, abogó por los atletas que forman parte del programa de alto rendimiento y, además, por estudiantes con becas universitarias.

“Una de nuestras metas es desarrollar los atletas, tomar las precauciones y medidas para que los juveniles de alto rendimiento o que tienen becas tengan acceso a las canchas. Se han preparado en sus hogares, pero ya necesitan ese entorno para practicar tomando las precauciones debidas”, afirmó Martínez.

Por otro lado, Juan Carlos Escudero, quien fue entrenador de la Selección Nacional de tenis, mencionó que en el estado de Maryland están permitidas las clases en los clubes.

PUBLICIDAD

“Hace dos semanas he podido a dar clases. El club lo abrieron para el tenis y el golf limitando el límite de personas a no más de cuatro. De hecho, se recomienda que sean aquellos que viven en la misma casa. Si viven en casa diferentes se complica el asunto. Esperar que se vayan para que venga la próxima clase para que no estén todos a la misma vez”, compartió Escudero.

“Hoy entiendo que el tenis que uno de los deportes seguros”, concluyó.