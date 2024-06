Cuatro peleadores de Muay Thai (boxeo tailandés) hicieron historia el pasado fin de semana al convertirse en los primeros campeones mundiales boricuas de este arte marcial durante el Thai Boxing Association World Championship (TBA) que se celebró en Iowa.

Reinaldo Díaz, Alejandro “Taco” Ortiz, Michael Gordillo y Andrea Bonilla, bajo la tutela de los entrenadores Juan Delgado y Antonio Milena, dieron cátedra entre los 1,150 peleadores aficionados registrados en el evento, el más grande de Muay Thai en Norte y Sur América, derrotando a todos sus oponentes en un total de 15 combates.

“Es un triunfo grande, muchos sentimientos envueltos”, admitió Milena a Primera Hora. “Creo que todos hemos estado procesando diciendo ‘lo logramos, pero deja pellizcarme para ver si es real’. Estamos en ‘disbelief’”, agregó.

PUBLICIDAD

Relacionadas Joven puertorriqueña hará historia en torneo de Muay Thai

“Esto es algo bien histórico”, resaltó Delgado. “(...) porque nunca en la historia se han visto boricuas que han ido a este torneo y han ganado. Nunca, nunca ha sucedido”, detalló el también expeleador de Muay Thai, dueño de la academia de artes marciales Combat 360, en Guaynabo.

El TBA no es un torneo para cualquier atleta. Del 19 al 23 de junio se llevaron a cabo más de 690 peleas para determinar, entre miles de peleadores, a los campeones.

Solo los élites son los que llegan hasta ese torneo. Pero, ¿para ganar y hacerlo múltiples veces? Pues, eso requiere de un nivel de disciplina, dedicación, pericia y prestigio deportivo que muy pocos poseen.

De izquierda a derecha: Sara Padilla (madre de Andrea Bonilla), Jesús Miranda (padre de Andrea Bonilla), Antonio Milena, Andrea Bonilla, Rafael Pizarro, Michael Gordillo, Alejandro "Taco" Ortiz, Reinaldo Díaz y Ryu Valentín. ( Suministrada )

“Los otros entrenadores y los otros peleadores de Canadá, de Sur América, México, de todas partes de los Estados Unidos, hablaron con nosotros y no lo pueden creer. No pueden creer cómo, en una isla tan chiquitita, nosotros hicimos un cambio tan drástico y ganamos tantos títulos”, celebró Delgado.

Díaz obtuvo la correa en las 132 libras tras triunfar en tres peleas corridas, mientras que Gordillo la de las 137 libras al dominar a sus cuatro oponentes.

Andrea no solo se convirtió en campeona en las 102 libras, sino que es la primer y única jovencita nacida, criada y entrenada en la Isla en competir en este torneo y llegar a tal nivel de desarrollo en este deporte.

Por su parte, Ortiz enfrentó uno de los más grandes retos, ya que su categoría de peso era la que tenía la mayor cantidad de competidores. “Taco” derrotó a sus cinco contrincantes, incluyendo el campeón del TBA en el 2023, coronándose campeón en las 147 libras.

PUBLICIDAD

Rafael Pizarro (159 libras) y Ryu Valentín (153 libras) ganaron, respectivamente, una de sus dos peleas.

“Llevamos muchos años en esto y muchos años que trabajamos en silencio. Siempre ha sido nuestro deporte, aun cuando éramos tres gatos. Hemos logrado alto nivel de combate, de ‘pedigree’ en una de las competencias más prestigiosas en todo Norte y Sur América”, resaltó Milena al recodar que el hito es aún más significativo al tener en cuenta los retos de entrenar Muay Thai en Puerto Rico, máxime por lo niche que es esta disciplina.

Las victorias son el fruto del arduo trabajo de más de dos décadas de Milena y Delgado, quienes se han dedicado cuerpo y alma por el amor del deporte.

“Es un triunfo grande, muchos sentimientos envueltos. Hemos hecho muchos sacrificios. Parecía incansable, pero mira, lo logramos”, reiteró Milena.

De izquierda a derecha: los coaches Juan Delgado y Antonio Milena. ( Suministrada )

“El año pasado, en el 2023, nosotros llevamos tres puertorriqueños para este evento. Ganamos una pelea y perdimos tres. Todos los boricuas, desafortunadamente, se eliminaron el primer día. Este año regresamos y, no solamente llevamos seis boricuas, pero ganamos 15 peleas y perdimos dos. Los cuatro peleadores que llevamos al final, los cuatro ganaron el campeonato. Para mí, como entrenador, me deja saber que los cambios, los ajustes que hicimos en un año funcionaron”, detalló Delgado, quien prevé volver al torneo y llevar “un equipo un poquito más grande” en el 2025, así como guiar a sus atletas hacia una carrera profesional en las artes marciales.

“Yo como entrenador, que llevo como coach, mentor, Kru, entrenador, casi 20 años, esto es para mí un sello en lo que yo hago, porque me deja saber que el programa que yo he creado en la academia (Combat 360) y la forma que preparamos a los atletas, para cortar peso, la forma que recuperamos, la nutrición, el ‘strength and conditioning’, me deja saber a mí que todo lo que estamos haciendo funciona y no solamente funciona, funciona en un nivel más alto en el deporte”, agregó.