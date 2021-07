El púgil puertorriqueño Yankiel Rivera completó en Finlandia los entrenamientos antes de partir hacia Tokio, Japón, donde esperará el sorteo para conocer el primer rival que verá en las división de los 52 kilogramos.

El proceso para determinar los pareos será el 23 de julio y los combates comenzarán tres días después.

“Me siento súper listo. Tuve mi última sesión de guanteos con un muchacho español que vive en Finlandia. Mañana (domingo) salimos hacia Japón”, compartió Rivera desde el Pajulahti Olympic Training Center en Finlandia.

En los Juegos Olímpicos, Rivera verá rostros familiares en los 52 kilogramos que posiblemente encuentre en la esquina contraria.

“Creo que de América he enfrentado a todos. Al cubano Yosvany Veitía es el único al que no le he podido ganar, pero me he ganado a los demás aunque también me han ganado. A los de Europa no me enfrentado. Una vez salga el sorteo, sabremos los que están en el mismo bracket. En este nivel, todos son rivales duros”, afirmó Rivera.

Amit Panghal, de India, ocupa la primera posición en las clasificaciones de la categoría mosca y se vislumbra como el favorito para el oro.

“Si no me equivoco, hay que pasar las primeras dos rondas para entrar al medallero. Comienzo el 26 de julio, pero hay que espera el sorteo para saber contra quién me toca”, concluyó Rivera, quien es acompañado por los entrenadores nacionales Carlos “Cholo” Espada y Joe Santiago.