Concord, Carolina del Norte. El piloto de NASCAR Kyle Busch murió el jueves a los 41 años, tres días antes de que tenía previsto competir en la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway.

Esto es lo que hay que saber:

¿Cómo murió Kyle Busch?

Hasta el momento, la causa de muerte no ha sido divulgada y los detalles siguen siendo limitados.

Lo que se sabe es que Busch estaba probando el simulador de carreras de Chevrolet en Concord el miércoles cuando quedó inconsciente y fue trasladado a un hospital en Charlotte, según varias personas familiarizadas con la situación que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato, debido a que los detalles no han sido revelados por el equipo de Busch ni por su familia.

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¿Estaba enfermo Kyle Busch?

Se cree que Busch tenía un resfriado sinusal. Mientras corría el 10 de mayo en Watkins Glen, Busch se comunicó por radio con su equipo solicitando una “inyección” de un médico después de terminar la carrera. Según la transmisión televisiva, Busch había estado lidiando con un resfriado sinusal que se agravó por las intensas fuerzas G y los cambios de elevación en el circuito de Nueva York.

Kyle Busch has asked for a doctor to meet him after the race at Watkins Glen. pic.twitter.com/8kfcVEqwjs — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 10, 2026

No está claro si ese problema tuvo algo que ver con su muerte.

Busch compitió el fin de semana pasado y ganó la carrera de la Truck Series en Dover, además de terminar en el puesto 17 en la carrera All-Star de NASCAR. Esa sería su última carrera.

Nothing builds confidence like winning. 🏁 pic.twitter.com/yOeJ7OTwJ2 — NASCAR CRAFTSMAN Trucks (@NASCAR_Trucks) May 15, 2026

¿Qué tan bueno fue Kyle Busch?

Busch ganó 234 carreras en las tres series nacionales de NASCAR, más que cualquier piloto en la historia. Ganó los campeonatos de la temporada de la Cup Series en 2015 y 2019 con Joe Gibbs Racing.

Su primer campeonato fue particularmente impresionante. Busch se perdió las primeras 11 carreras de la temporada 2015 de la Cup tras lesionarse el pie luego de un accidente en la carrera inaugural de la serie O’Reilly Auto Parts en Daytona, pero regresó para ganar cinco carreras y clasificarse a los playoffs antes de conquistar el título en Homestead.

¿Se pospondrá o cancelará la Coca-Cola 600?

No. Los oficiales de NASCAR confirmaron que la carrera de 400 vueltas continuará según lo programado el domingo por la noche en la pista de 1.5 millas del Charlotte Motor Speedway.

Más temprano ese día, RCR había anunciado que Austin Hill reemplazará a Busch en el Chevrolet Camaro ZL1 número 8.

¿CMS planea rendir homenaje a Kyle Busch?

Sí. Los oficiales del Charlotte Motor Speedway dijeron que planean honrar a Busch “de alguna forma” durante este fin de semana en la Coca-Cola 600, aunque los detalles aún están por definirse.