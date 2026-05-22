CONCORD, Carolina del Norte. Kyle Busch, dos veces campeón de la Cup Series y ganador de más carreras que nadie en las tres series nacionales de NASCAR, falleció a los 41 años.

La familia Busch, Richard Childress Racing y NASCAR emitieron un comunicado conjunto el jueves informando que Busch murió tras ser hospitalizado. No se dio a conocer la causa de la muerte.

La familia de Busch informó el jueves que había sido hospitalizado con una “grave enfermedad”, tres días antes de competir en la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway.

Busch era el hermano menor de Kurt Busch, miembro del Salón de la Fama de NASCAR.

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“Toda nuestra familia de NASCAR está desconsolada por la pérdida de Kyle Busch”, decía el comunicado. Kyle, futuro miembro del Salón de la Fama, era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez en cada generación. Era aguerrido, apasionado, sumamente habilidoso y sentía un profundo amor por el deporte y los aficionados.

El comunicado añadía que, a lo largo de una carrera de más de dos décadas, Kyle estableció récords de victorias en series nacionales, ganó campeonatos en la máxima categoría de NASCAR e impulsó a la siguiente generación de pilotos como propietario en la Truck Series. Su ingenio y espíritu competitivo crearon una profunda conexión emocional con los aficionados de todas las edades, dando origen a la orgullosa y leal “Rowdy Nation”.

La noticia llega 11 días después de que Busch se comunicara por radio con su equipo, casi al final de una carrera de la Cup Series en Watkins Glen, pidiéndole a un médico que le administrara una inyección tras finalizar la carrera. Según la transmisión televisiva, Busch sufría de un resfriado sinusal que se agravó por las intensas fuerzas G y los cambios de elevación del circuito de Nueva York.

Busch terminó la carrera en octavo lugar.

Busch compitió en Dover el fin de semana pasado y ganó la carrera de la Trucks Series para Richard Childress Racing. Terminó en el puesto 17 en la carrera All-Star de NASCAR.

“Una conmoción total. Es muy difícil de asimilar”, publicó el veterano piloto de NASCAR Brad Keselowski en redes sociales.

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El piloto de NASCAR y excompañero de equipo Denny Hamlin publicó en redes sociales: “No puedo comprender esta noticia. Solo podemos pensar en su familia en estos momentos. Te queremos, KB”.

Conocido como “Rowdy” y “Wild Thing” por sus peleas después de las carreras, sus frecuentes rivalidades con otros pilotos y su comportamiento a veces extravagante, el talentoso Busch irrumpió en la Cup Series en 2005 al ganar el premio al Novato del Año.

Luego ganó los campeonatos de 2015 y 2019 para Joe Gibbs Racing.

Desde Las Vegas, Busch cosechó un éxito sin precedentes en las tres series nacionales de NASCAR, ganando un total de 234 carreras en la Copa, la O’Reilly Auto Parts Series y la Trucks Series. Obtuvo 63 victorias en la Copa, 102 en la O’Reilly Auto Parts Series y 69 en la Trucks Series, ambos récords.

Busch fue despedido al principio de su carrera por Hendrick Motorsports para hacerle espacio en el equipo a Dale Earnhardt Jr.

“Kyle y yo tuvimos una relación muy complicada durante muchos años”, declaró Earnhardt. “Pero, por suerte, nos tomamos el tiempo para resolver nuestras diferencias, algo que él mismo inició con una conversación en su autobús sobre cómo cada uno gestionaba su equipo. Yo estaba deseando que nos lleváramos mejor, pero fue él quien hizo el esfuerzo necesario para que eso fuera posible”.

Busch pasó a formar parte de Joe Gibbs Racing, donde cosechó la mayor parte de sus éxitos profesionales. Pero Busch fue despedido al quedarse sin patrocinador tras la temporada 2022 y se unió a RCR, donde había tenido dificultades para ganar carreras.

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Su falta de éxito provocó una reciente disputa con su excompañero de JGR, Hamlin, quien pareció criticar a Busch en el podcast Actions Detrimental. Hamlin dijo: “Si esperan que Kyle Busch vuelva al círculo de ganadores con regularidad, se están engañando”.

Aunque Hamlin declaró posteriormente que no tenía mala intención con sus comentarios y que solo estaba haciendo una observación, Busch se ofendió y dijo que podía hacerle la vida imposible a Hamlin en la pista.

Aunque iba varias vueltas por detrás en la carrera del mes pasado en Kansas, Busch cumplió su amenaza y compitió con Hamlin con dureza en lugar de dejar que el líder de la carrera lo adelantara. Esa decisión perjudicó a Hamlin durante una etapa crucial de la carrera y Tyler Reddick terminó ganando después de que Hamlin perdiera terreno al final.

Tras ganar la carrera de Camionetas en Dover la semana pasada y mostrar un aumento en su velocidad, Busch pareció lanzar una indirecta velada a Hamlin, diciendo: “Supongo que simplemente recordé cómo conducir”.

Después de su victoria en Dover, le preguntaron a Busch cuántas carreras quería ganar en su carrera antes de retirarse.

“Hay que aprovechar cualquier oportunidad”, dijo Busch. “Nunca se sabe cuándo será la última, así que disfrútalas todas, créeme”.

Esta muerte inesperada es solo la última tragedia que ha golpeado a la NASCAR. En diciembre pasado, el expiloto Greg Biffle, su esposa, sus dos hijos y otras tres personas fallecieron en un accidente aéreo en Statesville, Carolina del Norte.

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El anuncio del fallecimiento de Busch se produjo después de que los equipos de IndyCar ya hubieran abandonado Gasoline Alley durante el día de prensa de las 500 Millas de Indianápolis. A medida que la noticia se extendía por Main Street en Speedway, Indiana, a pocos pasos del Indianapolis Motor Speedway, los aficionados a las carreras, tanto de IndyCar como de NASCAR, se entristecieron.

Los oficiales de NASCAR confirmaron a The Associated Press que la Coca-Cola 600 se llevará a cabo según lo previsto el domingo.

Se espera que los pilotos comiencen a dirigirse al Charlotte Motorsports Speedway en Concord el viernes, y que las prácticas y la clasificación comiencen el sábado. Horas antes, RCR había anunciado que Austin Hill reemplazaría a Busch en el Chevrolet Camaro ZL1 número 8.

A Busch le sobreviven su esposa Samantha y sus hijos Brexton y Lennix.