Raleigh, Carolina del Norte. El padre del piloto de NASCAR Denny Hamlin murió y su madre resultó gravemente herida después de un incendio durante el fin de semana que dañó gravemente la casa en Carolina del Norte donde vivían, informaron las autoridades el lunes.

Los bomberos llegaron el domingo por la noche a una vivienda de dos pisos cerca de Stanley que estaba casi completamente envuelta en llamas, con fuego visible en el ático, según indicó la Oficina de Manejo de Emergencias y Servicios de Bomberos del Condado de Gaston en un comunicado de prensa.

La vivienda es propiedad de una compañía llamada Won One Real Estate, que registra a Denny Hamlin como su administrador, según registros locales de impuestos a la propiedad y un documento empresarial presentado ante la Oficina del Secretario de Estado de Carolina del Norte. ( The Associated Press )

Dennis Hamlin, de 75 años, y Mary Lou Hamlin, de 69, fueron encontrados fuera de la casa, sufriendo lesiones catastróficas, dijeron las autoridades. Dennis Hamlin posteriormente falleció a causa de sus heridas en un hospital, indicaron los funcionarios.

Mary Lou Hamlin fue trasladada al Atrium Health Wake Forest Baptist Burn Center en Winston-Salem, donde estaba siendo tratada el lunes, según informaron las autoridades.

El incendio provocó el colapso de la estructura. La causa del siniestro se encuentra bajo investigación.

Stanley se encuentra aproximadamente a 20 millas (32 kilómetros) al noroeste de Charlotte.

Hasta la noche del lunes, los representantes de Hamlin no habían respondido a solicitudes de comentarios.

Hamlin es uno de los pilotos más destacados del circuito principal de NASCAR, habiendo ganado 60 carreras de la NASCAR Cup Series, incluyendo la Daytona 500 en tres ocasiones.

El piloto de 45 años, que corre para Joe Gibbs Racing, aún no ha ganado un campeonato por puntos de la Cup Series. Se quedó corto en la carrera final de esta temporada en Arizona el mes pasado.

Semanas antes, Hamlin había dicho que su padre —quien casi se quedó sin dinero haciendo sacrificios financieros para ayudar a su hijo a entrar en NASCAR— estaba luchando contra una enfermedad grave y que no le quedaba mucho tiempo de vida.

“Sé con certeza que esta es mi última oportunidad para que mi papá lo vea. No quiero que se vaya sin llegar a presenciar el momento”, dijo Hamlin a The Associated Press.

Hamlin también mencionó a su padre en un emotivo testimonio este mes al inicio de un juicio federal antimonopolio contra NASCAR, iniciado en parte por 23XI Racing, propiedad de Hamlin y del miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Michael Jordan. NASCAR, 23XI Racing y otro equipo de carreras llegaron a un acuerdo durante el juicio antes de que los jurados deliberaran.