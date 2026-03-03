Austin, Texas. Michael Jordan llama a Denny Hamlin el “cerebro” detrás de su equipo de carreras 23XI NASCAR. Hamlin llama a su copropiedad una “asociación perfecta”.

El equipo ha sido perfecto con el piloto Tyler Reddick a principios de 2026.

Reddick se convirtió el domingo en el primer piloto de la historia de la Cup Series en ganar las tres primeras carreras de la temporada. Salió desde la pole position en la primera carrera del año sobre asfalto y se impuso a Shane van Gisbergen, que venía pisando fuerte, en el Circuito de las Américas.

Cuando el Toyota de Reddick cruzó la línea de meta, Jordan lo celebraba con el equipo de boxes, mientras el miembro del Salón de la Fama del baloncesto y el seis veces campeón de la NBA intercambiaban abrazos y chocaban las manos.

PUBLICIDAD

Reddick ha visto muchas sonrisas de Jordan después de las carreras, después de que ganara las 500 Millas de Daytona y de nuevo en Atlanta. Reddick dijo que Jordan le recordó la semana pasada que “hace las cosas de tres en tres”, refiriéndose a los campeonatos de la NBA que Jordan acumula con los Chicago Bulls.

“Me alegró mucho estar a la altura”, declaró Reddick.

Jordan se divierte tanto que ahora quiere ir a por cuatro.

“Voy a Phoenix”, dijo Jordan, señalando la próxima carrera del calendario.

¿Y por qué no? El equipo se está divirtiendo mucho en su marcha por la historia de la NASCAR.

Jordan y Hamlin se enfrentaron a la NASCAR con una demanda federal antimonopolio. El acuerdo alcanzado en diciembre se consideró una importante victoria legal que garantizaba un modelo permanente de franquicia y aseguraba la continuidad del equipo a largo plazo.

Jordan atribuye a Hamlin el mérito de construir el equipo ganador de la carrera en la pista, destacando específicamente la búsqueda de Hamlin de Reddick como piloto.

“Él es el cerebro”, dijo Jordan. “Yo sólo pongo el dinero. Denny ha hecho un trabajo increíble construyendo este equipo”.

Hamlin le devolvió el cumplido.

“Es una asociación perfecta”, dijo Hamlin. “Esto no funciona si él no me da mucha autonomía”.

Hamlin, que también conduce para Joe Gibbs Racing, dijo que quería ser lo más práctico posible en la construcción del equipo.

“Quería asegurarme de que si fallaba era por algo que yo había hecho”, dijo Hamlin. “Este equipo tenía tres empleados trabajando en. Nosotros teníamos cero. No compramos un equipo, simplemente lo construimos”.

PUBLICIDAD

Traer a Reddick ha resultado casi impagable.

El piloto de 30 años consiguió su primera victoria con 23XI en COTA en 2023. Fue segundo en Daytona en 2025, pero una temporada que empezó tan prometedora acabó sin victorias.

Ahora parece imbatible.

“Fue una salida de ensueño para ellos”, dijo Hamlin.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.