San Francisco. El pívot de Golden State Kristaps Porzingis sigue lidiando con un problema médico que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante una semana y media.

“Es un poco misterioso”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, antes de que su equipo recibiera a Los Angeles Clipper el lunes por la noche. “Obviamente estamos trabajando con él y esperamos que pueda obtener algo de claridad y que pueda abrirse paso y llegar a un punto en el que esté consistentemente sano. Pero eso es algo en lo que el personal médico está trabajando duro con él”.

PUBLICIDAD

Porzingis había regresado a los entrenamientos el viernes y estaba en la lista de dudosos para la derrota del sábado en casa ante los Lakers, pero el lunes se perdió su quinto partido consecutivo por enfermedad. No está claro si viajará para el próximo viaje de tres partidos del equipo.

Kerr dijo que habló con Porzingis más temprano el lunes.

“Hemos tenido una buena charla. Lo está haciendo bien”, dijo Kerr. “Obviamente quiere volver y quiere respuestas y seguiremos apoyándole”.

El ala-pívot letón debutó con los Warriors el 19 de febrero contra su antiguo equipo, los Boston Celtics, tras ser adquirido en un traspaso desde Atlanta, pero no ha vuelto a jugar desde entonces. Sólo ha participado en 18 partidos esta temporada, con una media de 16.8 puntos, 4.9 rebotes y 2.6 asistencias.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.