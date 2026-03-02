Luego de la primera victoria de Puerto Rico en las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo FIBA 2027, el armador de ascendencia boricua Tremont Waters publicó este lunes en su cuenta de Instagram una foto del dirigente nacional, Carlos González, acompañada de un extenso mensaje de respaldo.

La Selección Nacional de Baloncesto logró el domingo en el Coliseo Roberto Clemente vencer a Bahamas para colocar su marca en 3-1 en el tercer puesto del Grupo B, que también integra Canadá y Jamaica.

“¡Lo voy a decir! No me importa lo que nadie tenga que decir de este hombre. Literalmente la definición de un coach de jugadores y un ser humano aún mejor”, inició Waters.

“La persona que primero me pregunta cómo está mi familia antes de mencionar cualquier cosa de baloncesto. La persona que me escribió una y otra vez durante este último año y nunca mencionó nada de baloncesto porque estaba preocupado por mi salud mental y no por mi fecha de regreso”, agregó.

“A veces en la vida, a algunas personas se les da menos y se espera que hagan más, así es como se reparten las cartas. No es su culpa. Aún con todo el ruido alrededor de su nombre, él se presenta, sin excusas, y hace su parte sin quejarse. Siempre tendrá mi respeto. Uno de mis entrenadores favoritos de todos los tiempos. Después de lo que hizo mi papá, nunca dejaré que un hombre que lo está intentando se quede solo. Es más grande que el baloncesto”, concluyó el armador.

Mensaje de Tremont Waters sobre el dirigente de Puerto Rico, Carlos González. ( Captura )

El mensaje llegó en un momento en que pudo ser cuestionado el desempeño del cuerpo técnico boricua luego de dos decepcionantes derrotas ante Jamaica el pasado noviembre y diciembre en la primera ventana, y otro revés en tiempo extra contra Canadá el pasado jueves. Puerto Rico vuelve al tabloncillo en julio para la tercera ventana.

Waters estuvo presente el domingo en el Clemente, apoyando a sus compatriotas desde las gradas. El base no está en uniforme debido a que se encuentra recuperándose de un desgarre del tendón de Aquiles, que sufrió en febrero de 2025.

Antes de la lesión, Tremont se había consolidado como la bujía ofensiva de Puerto Rico en los escenarios más importantes del baloncesto internacional, incluyendo los Juegos Olímpicos de París 2024 y la Copa del Mundo.

El armador no juega con el combinado patrio desde París 2024. Tampoco vio acción en la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Gigantes de Carolina-Canóvanas, equipo que dirige el técnico nacional.

Actualmente, Waters se encuentra en la Isla preparándose para la temporada 2026 del BSN, que inicia el 21 de este mes.