La Selección Nacional de Baloncesto consiguió este domingo su primera victoria en el camino a la clasificación a la Copa del Mundo FIBA 2027 al vencer 71-66 a Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Así las cosas, Puerto Rico colocó su marca en 1-3 en el Grupo B al cierre de la segunda ventana clasificatoria rumbo a Catar. Los boricuas ocupan ahora el tercer puesto, mientras los bahameños con el mismo récord de 1-3 ostentan el cuarto lugar por diferencia de puntos como posible criterio de desempate.

“Necesitábamos esta victoria. Era muy importante para mantener la aspiración a la clasificación a la segunda ronda”, expresó el dirigente de Puerto Rico, Carlos González, en la conferencia de prensa tras el triunfo.

“Estábamos con el agua en el cuello. Sin duda teníamos que sacar esta victoria en casa a un equipo que venía de ganarle a Jamaica. Estábamos en una posición difícil. Si perdíamos, se acababa todo. Así que los muchachos entendieron la urgencia que teníamos y la presentaron con intensidad”, agregó el técnico.

Ysmael Romero lideró la ofensiva puertorriqueña con un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes, seguido de 12 unidades de Chris Ortiz.

Franco Miller y Kai Jones se destacaron por Bahamas con 19 tantos cada uno.

“Tuvimos una selección de tiros que nos permitió correr para atrás y no permitirle a ellos transición rápida, es un equipo que corre mucho. Creo que hicimos un buen trabajo a mitad de cancha, los estudiamos, le tapamos las fortalezas individuales y creo que eso fue lo que nos permitió sacar la victoria”, manifestó González.

Puerto Rico, que el pasado jueves cayó en tiempo extra ante Canadá, definirá su clasificación en la tercera ventana cuando visite a Bahamas el 1 de julio y a los canadienses el 3 de julio. Para avanzar a la segunda ronda del clasificatorio a la Copa del Mundo, los boricuas están obligados a finalizar entre las tres primeras posiciones del Grupo B, que también integra a Jamaica.

Bahamas abrió el marcador antes de que se cumpliera el primer minuto de juego con un canasto de Isaiah Mobley. Stephen Thompson Jr. respondió de inmediato con un tiro de campo para igualar el partido a dos puntos. Mobley anotó los primeros seis tantos de los bahameños.

Con seis minutos por jugar en el primer parcial, Puerto Rico reaccionó con un avance de 12-3, que colocó el marcador 17-9. La racha incluyó un donqueo de Ramses Meléndez, luego de un rebote defensivo de Tjader Fernández, cuando restaban 5:11 en el reloj.

Bahamas intentó reaccionar con un triple de Garvin Clarke, pero Alfonso Plummer contestó con otro disparo a larga distancia, ampliando la ventaja a 20-9. Puerto Rico cerró el primer periodo 22-11.

Los boricuas iniciaron con dificultad el segundo tiempo y Bahamas aprovechó para acercarse 25-18. Sin embargo, con un triple de Ortiz ampliaron la ventaja por doble dígito a 28-18.

Tras un canasto de Fernández, Ortiz volvió a castigar desde larga distancia para colocar el marcador 33-18.

Miller y Kentwan Smith encestaron triples al hilo para reducir el déficit a 35-30. Pero cuando restaban menos de 1:30 en el periodo, Romero anotó cuatro puntos seguidos para volver a despegar a los boricuas, 39-30. Puerto Rico, que falló 10 intentos al canasto en este tiempo, se marchó al descanso con ventaja de nueve puntos.

Para el tercer tiempo, Bahamas se acercó 41-36 con dos triples consecutivos, uno de Franco y otro de Mobley, cuando faltaban 6:45. Arnaldo Toro añadió dos puntos para Puerto Rico, pero posteriormente cometió una falta sobre Franco, quien convirtió ambos tiros libres para colocar el marcador 43-38.

Luego de una falta de Franco sobre Ortiz, este sumó dos puntos desde el tiro libre también para ampliar la ventaja boricua a 45-38.

Tras una gran defensa de Toro, Plummer tomó el balón y encestó un triple que despegó a los puertorriqueños 48-38, con 4:04 por jugar en el periodo.

Isaiah Piñeiro y Alexander Kappos anotaron un triple cada uno para aumentar una vez más la distancia a 54-41. Samuel Hunter, por Bahamas, respondió con otro tiro a larga distancia que acercó a su equipo 54-44.

En el último segundo del tercer parcial, Thompson Jr. encestó un canasto para cerrar el periodo con marcador de 58-44 a favor de los boricuas.

Bahamas protagonizó una seguidilla de 8-2 que redujo la desventaja a 62-54 cuando restaban seis minutos del último cuarto. Sin embargo, Fernández contestó con un triple que amplió la ventaja de Puerto Rico a 65-54.

Cuando quedaban apenas 50 segundos por disputarse, el conjunto bahameño elevó la intensidad en los minutos finales y, con dos triples consecutivos de Franco, se acercó peligrosamente 69-66.

Tras Ortiz fallar desde larga distancia, Bahamas solicitó un tiempo muerto con 33 segundos en el reloj. Puerto Rico sumó dos puntos adicionales para el 71-66 tras una falta de Hunter a Ortiz. Miller puso fin a la última esperanza de los bahameños al fallar un triple faltando dos segundos para terminar el encuentro.