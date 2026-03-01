Nueva York. Mikal Bridges anotó 25 puntos, Jalen Brunson sumó 24 y los Knicks de Nueva York ganaron 114-89 el domingo y cortaron la racha de 11 victorias consecutivas de los Spurs de San Antonio.

Los Spurs, que habían terminado febrero invictos, fueron frenados al comenzar marzo y nunca se recuperaron después de que los Knicks iniciaron con una racha de 26-2 en la primera mitad, y perdieron por primera vez desde el 31 de enero en Charlotte.

El boricua José Alvarado atinó tres puntos, sumó tres rebotes y cinco asistencias.

Victor Wembanyama se recuperó de dos partidos discretos en ataque con 25 puntos, 13 rebotes y cuatro tapones, pero los Spurs —que se convirtieron en los primeros en la historia de la NBA en terminar invicto y anotar al menos 110 puntos en cada partido en un mes de al menos 10 encuentros- se quedaron cortos.

Mohamed Diawara aportó 14 puntos desde la banca para los Knicks, que también vencieron a los Spurs a principios de esta temporada para ganar la Copa NBA en Las Vegas.

Wembanyama había estado limitado a 12 puntos en sus últimos dos últimos partidos. El domingo fue más certero en su primer juego en el Madison Square Garden desde que terminó con 42 puntos y 18 rebotes en una derrota en Navidad en 2024, la primera vez que jugó en ese día festivo. Pero los Spurs no pudieron sobreponerse a 22 pérdidas de balón que derivaron en 24 puntos, y también fueron superados en rebotes 54-41.