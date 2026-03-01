Joel Embiid se perderá al menos tres partidos por distensión en el oblicuo derecho
Será evaluado nuevamente después del partido de los 76ers el miércoles.
Filadelfia. Joel Embiid se perderá al menos tres partidos debido a una distensión en el oblicuo derecho, informaron el sábado los 76ers de Filadelfia.
Embiid se lesionó durante la victoria de los 76ers el jueves por 124-117 sobre el Heat de Miami, y el sábado los Sixers indicaron que una resonancia magnética reveló la lesión.
Embiid no jugará el domingo en Boston, y será evaluado nuevamente después de que los 76ers disputen partidos consecutivos en casa el martes y el miércoles.
El pívot estrella anotó 26 puntos y capturó 11 rebotes el jueves, promedió 29 puntos en febrero, la cifra más alta de la Conferencia Este.