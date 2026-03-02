Al superar a Bahamas el domingo en la conclusión de la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, la Selección Nacional de Baloncesto aseguró en el Coliseo Roberto Clemente una serie particular ante los bahameños en la tercera ventana.

Con marca de 3-1 en el Grupo B, el quinteto boricua ostenta la misma foja que los bahameños. No obstante, Puerto Rico ocupa el tercer puesto y Bahamas el cuarto por diferencia de puntos. Actualmente, el seleccionado puertorriqueño tiene un diferencial de puntos de -13, mientras que Bahamas registra -44.

Así las cosas, si Puerto Rico vuelve a derrotar a Bahamas el 6 de julio como visitante, sellará su pase a la segunda ronda clasificatoria. Al equipo bahameño le resta un juego adicional contra Jamaica.

Antes, el 3 de julio, Puerto Rico enfrentará a Canadá, líder del Grupo B con marca invicta de 4-0. Le sigue Jamaica con récord de 2-2.

“Ahora mismo, se convierte en una serie con Bahamas. Con ganarle a Bahamas, clasificamos a la segunda ronda, pero no es solo clasificar es entrar con la mayor cantidad posible de victorias”, expresó el dirigente boricua, Carlos González, en la conferencia de prensa tras el triunfo del domingo.

“Pasar con la capacidad de 3-3, es muy positivo y nos permite llegar a la meta, que ahora mismo sería un séptimo lugar en la próxima etapa”, agregó.

En la segunda ronda, los primeros tres del Grupo B cruzarán con los mejores tres del Grupo D, que integra a Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba, para conformar el Grupo F. Del mismo modo cruzarían los mejores tres del Grupo A y el Grupo C para formar el Grupo E.

Al concluir esa etapa, los tres mejores de cada grupo y el mejor cuarto lugar entre ambos avanzarán al Mundial, que se celebrará en Catar.

“No tenemos otra opción que ganar”

De cara a la próxima ventana, el panorama podría ser muy distinto al que se vio en la segunda ventana. Existe la posibilidad de que Canadá presente un equipo reforzado con varios de sus jugadores de la NBA, al igual que Bahamas.

Puerto Rico podría enfrentarse a versiones muy diferentes de las que vio el domingo y el pasado jueves cuando cayó en tiempo extra ante los canadienses.

“No importa a quien pongan allá, cada equipo va a hacer su mejor trabajo posible. Nosotros tenemos que hacer el nuestro también e ir con la mentalidad de sacar la mayor cantidad de victoria posible”, dijo González.

“No tenemos otra opción que ganar, y nosotros vamos a traer el mejor grupo disponible”, añadió.

González adelantó que el Baloncesto Superior Nacional (BSN) se detendrá alrededor de unos 10 días después de concluir la fase regular el 29 de junio, lo que permitirá que los jugadores estén disponibles y en ritmo competitivo para la tercera ventana. La temporada 2026 del BSN inicia el 21 de este mes.

“Nosotros tenemos que prepararnos igual y creo que el BSN para esa fecha se va a detener. Son como 10 días que se detiene el torneo antes de comenzar los playoffs”, confirmó.

“Lo bueno que nosotros tenemos para esa fecha es que estamos juntos en temporada y, básicamente todos nuestros jugadores están en mejor ritmo”, sostuvo el técnico.

“Tenemos que ejecutar mejor”

Aunque Puerto Rico sacó la victoria ante Bahamas, se le complicó el partido al permitir un avance de 8-0 de los bahameños, que incluyó dos triples de Franco Miller para pegarse 69-66, restando 52 segundos en el reloj. El pasado jueves, el conjunto boricua no pudo concluir el choque, ganando por un punto cuando faltaban 30 segundos por jugarse.

Por dichas razones, el dirigente aseguró “tenemos que ejecutar mejor”.

“No podemos llegar al otro lado y tener una movida que han corrido durante todo el fin de semana y no saber en ese momento cómo hacerlo. Esa parte es la que tenemos que tener conciencia, ser responsables y concentrarnos en lo que estamos haciendo”.

No obstante, comentó que no cree que Bahamas logre sacar ventaja en el partido de julio tras lo sucedido en esos últimos segundos.

“Por más que tú te lleves esto de aquí a cuatro meses, es un juego nuevo, jugadores nuevos y un timing diferente", sentenció González.