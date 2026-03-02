Los invictos Patrulleros de San Sebastián extendieron su paso impecable este domingo al imponerse 8-5 sobre los Tiburones de Aguadilla en el cierre del cuarto fin de semana de acción de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

San Sebastián, único equipo invicto del torneo con marca de 9-0, está a las puertas de convertirse en el primero en asegurar su clasificación a la postemporada 2026.

Los pepinianos lograron frenar una cadena de cinco victoria del equipo aguadillano. Un ramillete de cuatro anotaciones en el octavo episodio le dio vuelta al marcador para sellar la victoria de los Patrulleros. Oscar Rivera lanzó dos entradas en cero para acreditarse el triunfo en relevo. Ronaldo Camacho y César Morillo impulsaron dos carreras cada uno.

En la misma sección, los Libertadores de Hormigueros fabricaron cuatro carreras en el noveno episodio para vencer dramáticamente 9-8 a los Navegantes de Aguada.

En el Sur, los líderes Poetas de Juana Díaz vapulearon 16-2 a los Peces Voladores de Salinas con 14 hits, encabezados por tres de Brian Cruz, quien remolcó cuatro carreras.

Además, los Brujos de Guayama dejaron en el terreno 8-7 a los Maratonistas de Coamo con hit de oro de Luis Ramos en la novena entrada, y los Potros de Santa Isabel dominaron 15-13 a los Cachorros de Ponce con 16 imparables.

En la Central, los Toritos de Cayey ganaron 6-4 a los Próceres de Barranquitas mediante ‘grand slam’ de Iván De Jesús Jr. en el noveno episodio.

Los Criollos de Caguas, por su parte, vencieron 10-7 a los Polluelos de Aibonito y los Pescadores del Plata de Comerío superaron 9-6 a los Bravos de Cidra con jonrones de José “Pocholo” Rivera y Kevin Millet.

En el Sureste, los líderes Azucareros de Yabucoa se impusieron 3-2 a los Samaritanos de San Lorenzo.

Los Jueyeros de Maunabo dejaron en el terreno 2-1 a los Grises de Humacao tras base por bolas recibida por Kenneth Berríos con las bases llenas y relevo impecable de Dennzel Ruiz.

En la Metro, los Guardianes de Dorado se afianzaron en el liderato al vencer 9-1 a los Lancheros de Cataño con 6.2 entradas de Enrique Cotto, quien ponchó a seis. Joseph Monge bateó de 5-4 con jonrón, cuatro impulsadas y cuatro anotadas.

Además, los Mets de Guaynabo derrotaron 4-2 al Melao Melao de Vega Baja en 10 entradas.

En el Suroeste, los Petroleros de Peñuelas conectaron 17 hits para apabullar 12-2 a los Cafeteros de Yauco con siete entradas en blanco de Erick Alicea, y los Cardenales de Lajas vencieron 7-5 a los Petateros de Sabana Grande.

En el Norte, los Arenosos de Camuy escalaron al liderato al derrotar 3-2 a los Titanes de Florida con jonrón de José Corchado. Los Industriales de Barceloneta superaron 7-4 a los Atenienses de Manatí y los Tigres de Hatillo vencieron 8-1 a los Montañeses de Utuado.

En el Este, los Cariduros de Fajardo derrotaron 5-1 a los campeones defensores Mulos de Juncos con seis entradas en cero del zurdo Efraín Nieves.

Los Artesanos de Las Piedras doblegaron 11-2 a los Cocoteros de Loíza con cinco impulsadas de Miguel Egea, y los Guerrilleros de Río Grande blanquearon 7-0 a los Halcones de Gurabo al combinar a Iván Houellemont, Marcos Escalera y José Diana.

La acción continúa este miércoles con los juegos reasignados de Barranquitas en Caguas y Maunabo en Gurabo, ambos a las 7:30 p.m.