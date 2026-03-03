Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Phoenix. El as de los Giants de San Francisco, Logan Webb, comenzará en el montículo para el Equipo de EE.UU. en su primer partido del Clásico Mundial de Béisbol el viernes por la noche contra Brasil, dijo el lunes el gerente Mark DeRosa.

DeRosa añadió que se espera que el dos veces ganador del premio AL Cy Young, Tarik Skubal, sea titular el sábado contra Gran Bretaña, seguido del ganador del NL Cy Young, Paul Skenes, contra México el lunes.

El jardinero derecho de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, será titular el martes en el último partido de la fase de grupos contra Italia, a pesar de que está enfermo y no estuvo con el equipo estadounidense en el entrenamiento del lunes.

“Está preparado”, dijo DeRosa. “Obviamente, hay guardarraíles para el torneo para empezar, pitch-count sabio, pero también hay guardarraíles para los chicos que tienen que lanzar en ciertos días para estar listo para el día de apertura de su equipo.”

Estados Unidos jugará dos partidos de exhibición en Arizona el martes y el miércoles antes de viajar a Houston para el partido inaugural del CMB contra Brasil. Skenes será titular en el partido del martes contra los Giants. DeRosa dijo que Matthew Boyd, Gabe Speier, David Bednar, Griffin Jax y Mason Miller también subirán al montículo.

Se espera que Skubal sea titular una sola vez con Estados Unidos antes de reincorporarse a los Tigres de Detroit para el resto de los entrenamientos de primavera.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.