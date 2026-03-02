Puerto Rico realizó este lunes su primera práctica rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el terreno del JetBlue Park, complejo de entrenamiento primaveral de los Red Sox de Boston, en la ciudad de Fort Myers, en Florida,.

Bajo la dirección de Yadier Molina, el conjunto boricua trabajó durante varias horas en aspectos fundamentales del juego, marcando el inicio formal de la preparación previo al arranque del torneo, que celebrará la fase del grupo A en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

“Muy contento con lo que he visto de los muchachos. Han venido bien positivos y la práctica estuvo súper bien. Tenemos una meta, salir todos los días fuertes, competir y tratar de ganar ese campeonato. La preparación es bien importante. Tocar los fundamentos, que los muchachos estén bien. Yo pienso que la preparación es lo más importante y eso fue lo que hicimos hoy”, dijo Molina al concluir la práctica.

El otora receptor explicó que la jornada comenzó con una reunión junto al cuerpo técnico, en la que se delineó el plan de trabajo de los próximos días.

Puerto Rico tendrá este martes el primer juego de exhibición en el que enfrentará a las 6:00 p.m. a los Red Sox en el JetBlue Park. El miércoles se medirá a los Twins de Minnesota en el Lee Health Sports Complex, a la 1:00 p.m.

“La mentalidad es desde mañana (martes) empezar a ganar. Vamos a ir a ganar. Obviamente con un poco de cuidado, no vamos a empujar mucho a los muchachos, pero la mentalidad está ahí. Estos juegos son importantes para que los lanzadores trabajen, que los muchachos cojan turnos y, sobre todo, para seguir construyendo esa química”, agregó el piloto.

El dirigente resaltó la integración entre veteranos y debutantes como uno de los puntos más alentadores de esta primera práctica.

“Muy contento con la química. Los veteranos han hecho ‘click’ con los jóvenes, y eso es bien importante para un equipo ganador. Con el talento que tenemos, estamos en buena posición”, indicó.

Molina elogió el trabajo del cuerpo técnico y del gerente general, Carlos Beltrán. “Bien contento con el staff. (Carlos) Beltrán hizo un tremendo trabajo uniendo a estos caballos. Tener a gente con tanta experiencia, campeones en su respectivo tiempo, dándome consejos y trabajando con los jóvenes, me llena de orgullo”, puntualizó.

Los boricuas debutan el viernes, 6 de marzo en el certamen mundialista frente a Colombia en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

En lo personal, Molina destacó el crecimiento que ha experimentado desde su primera experiencia como dirigente en la pasada edición del certamen mundialista.

“Cada día uno aprende más. Estoy muy contento con la oportunidad que me ha dado la Federación y la confianza que me han brindado. Estamos más maduros, tenemos coaches muy buenos al lado y la mentalidad es clara, nos merecemos lo mejor en cuestión de ganar el campeonato”, concluyó.

Tras concluir el encuentro ante Minnesota, el equipo boricua viajará a San Juan. Este jueves se realizará una práctica en suelo en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina y el debut oficial será el viernes frente a Colombia en el Bithorn.