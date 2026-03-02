La Autoridad de Transporte Integrado (ATI) anunció este lunes que implementará un servicio especial de transporte colectivo que conectará, de manera directa, la Estación Roosevelt del Tren Urbano con el Estadio Hiram Bithorn durante los días del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El evento mundialista, que celebrará la fase del Grupo A en el estadio de la capital, inicia el próximo viernes y culmina el miércoles, 11 de marzo.

El servicio especial iniciará operaciones dos horas antes del comienzo de cada juego y se extenderá hasta una hora luego de haber finalizado cada partido.

PUBLICIDAD

Para asegurar la puntualidad y fluidez del servicio, ATI implementará un plan operacional que incluye un carril dedicado en la Avenida Roosevelt para agilizar el tránsito de las unidades, coordinación con la Policía de Puerto Rico y la habilitación organizada de áreas de espera en la Estación Roosevelt para facilitar el flujo adecuado de pasajeros.

“El World Baseball Classic posiciona a Puerto Rico ante el mundo como sede de grandes eventos deportivos, y en ATI asumimos con responsabilidad el compromiso de garantizar una movilidad organizada, segura y eficiente para nuestra ciudadanía y los miles de visitantes que llegarán a la Isla. Este esfuerzo reafirma nuestra misión de integrar el transporte colectivo como pieza clave en el desarrollo económico y turístico de Puerto Rico”, expresó el director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez Agosto, en declaraciones escritas.

La ATI exhorta a la ciudadanía a utilizar el transporte colectivo como una alternativa eficiente para llegar al estadio y contribuir a una mejor experiencia de movilidad durante los días del evento.