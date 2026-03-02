Luka Doncic anotó 28 puntos y repartió nueve asistencias, LeBron James sumó 24 unidades y los Lakers de Los Ángeles cerraron una serie de dos partidos en noches consecutivas con una victoria 128-104 sobre los Kings de Sacramento la noche del domingo.

Austin Reaves anotó 12 puntos por los Lakers, que también ganaron en Golden State el sábado para poner fin a una racha de tres derrotas. Tras una semana de juego poco convincente después del receso del Juego de Estrellas, Los Ángeles recuperó su mejor versión el fin de semana, al vencer a sus dos rivales del norte de California por un total combinado de 52 puntos.

PUBLICIDAD

Doncic encestó cuatro triples y el máximo anotador de la NBA jugó solo los primeros tres cuartos, mientras que James, Marcus Smart y Luke Kennard metieron tres triples cada uno. Los Lakers acertaron 17 de sus primeros 33 intentos de triples mientras los titulares seguían en cancha, coqueteando con el récord de la franquicia en porcentaje de triples antes de terminar con 18 de 39.

James, de 41 años, tuvo un par de volcadas que hicieron temblar el aro y que celebró con entusiasmo durante una victoria cómoda de los Lakers, que no volvieron a estar en desventaja después de que Sacramento anotó la canasta inicial del partido.

Nique Clifford anotó 26 tantos por los Kings en su cuarta derrota consecutiva en la arena del centro de la ciudad de los Lakers. Russell Westbrook sumó 14 puntos contra su exequipo en su ciudad natal.

Sacramento, el peor equipo de la NBA, ha perdido 18 de 20.

Clippers cortan racha de tres derrotas

Kawhi Leonard anotó 23 puntos y los Clippers de Los Ángeles vencieron 137-117 a los Pelicans de Nueva Orleans la noche del domingo para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Ubicados décimos en la Conferencia Oeste, los Clippers mejoraron a 28-31. Los Pelicans son 13ros en el Oeste con marca de 19-43.

La estrella de Nueva Orleans, Zion Williamson, no jugó después de lesionarse el tobillo derecho en Utah la noche del sábado. Había disputado 35 partidos consecutivos, la mayor racha de su carrera.

Los Ángeles nunca estuvo en desventaja. Ganaba 43-32 tras el primer cuarto y tenía ventaja de 76-70 al descanso. El marcador estaba 107-94 después de tres periodos, y los Clippers ampliaron la diferencia a 26 en el cuarto.

PUBLICIDAD

Jordan Miller sumó 19 unidades para Los Ángeles. Derrick Jones Jr. aportó 17, Brook Lopez 16 y John Collins 15.

Aunque Leonard acertó 1 de 7 triples, los Clippers encestaron 17 de 36 en total. Lopez terminó 4 de 6, y tanto Jones como Kobe Sanders registraron 3 de 4 cada uno.

Jeremiah Fears lideró a Nueva Orleans con 28 puntos, al encestar 5 de 6 triples. Derik Queen anotó 19 puntos, Dejounte Murray tuvo 17, y Trey Murphy III agregó 16 tras perderse cinco partidos por una lesión en el hombro derecho.

La noche récord de Neemias Queta

Neemias Queta anotó 27 puntos, la mayor cifra de su carrera, y sumó 17 rebotes para ayudar a los Celtics de Boston a recuperarse de un inicio lento y remontar para vencer 114-98 a los 76ers de Filadelfia la noche del domingo.

Jaylen Brown añadió 27 unidades, ocho rebotes y ocho asistencias, y Derrick White terminó con 21 tantos y ocho asistencias, mientras los Celtics se convirtieron en el cuarto equipo en alcanzar 40 victorias. Han ganado seis de siete.

Fue el 11mo doble-doble de la temporada para Queta, quien también tuvo tres tapones. Suma tres dobles-dobles -con al menos dos bloqueos en cada uno- en sus últimos cinco partidos.

Filadelfia recortó en la segunda mitad lo que había sido una ventaja de 16 puntos de Boston a 103-97 con poco más de cuatro minutos por jugar. Pero Queta anotó los siguientes ocho puntos de Boston para poner a los Celtics arriba 111-98 y ayudar a sentenciar el partido.

PUBLICIDAD

Tyrese Maxey lideró a los 76ers con 33 puntos y seis asistencias. VJ Edgecombe aportó 23 tantos, mientras se cortó la racha de tres victorias seguidas de Filadelfia.

Con Queta marcando el ritmo, los Celtics utilizaron una racha de 15-6 para borrar un déficit de 10 puntos en el primer cuarto y se fueron al descanso con ventaja de 62-50.

Baylor Scheierman, quien jugó con una férula en el pulgar izquierdo que se fracturó en la victoria del viernes sobre Brooklyn, levantó el pulgar después de encestar un triple desde la esquina sobre la bocina del descanso, tras una asistencia de Brown.

Grizzlies barren la serie de la temporada

Los Grizzlies de Memphis vencieron 125-106 a los Pacers de Indiana y barrieron la serie de la temporada por tercera vez en cinco años.

Taylor Hendricks anotó 19 puntos, Jaylen Wells sumó 18 y los Grizzlies se impusieron con comodidad a los Pacers el domingo.

Olivier-Maxence Prosper agregó 17 unidades, y Scotty Pippen Jr. y Ryan Rupert aportaron 16 cada uno para ayudar a Memphis.

Jarace Walker encabezó a Indiana con 21 puntos, y Micah Potter tuvo 18 tantos.

Memphis tomó una ventaja de 77-66 cuatro minutos después de iniciado el tercer periodo.

Los Grizzlies no contaron con el escolta Ja Morant por 17mo partido consecutivo debido a una lesión en el codo izquierdo. El novato Cedric Coward no jugó por una lesión de rodilla.

El pívot de Memphis Zach Edey se someterá a otra operación en su maltrecho tobillo izquierdo, según informó el equipo. Edey, de 2.21 metros, ha estado fuera de acción desde el 7 de diciembre.

Pascal Siakam, de Indiana, se perdió su segundo partido consecutivo por molestias en la mano derecha, la de tiro.