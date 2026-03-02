En el Coliseo Roger Mendoza de Caguas, las Pinkin de Corozal vencieron el domingo en cuatro parciales a las Criollas para escalar al segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Los marcadores a favor de Corozal fueron 21-25, 25-16, 25-16 y 25-18.

Con el triunfo, Corozal mejoró su marca a 9-7 y 27 puntos acumulados, mientras que las Criollas no sumaron en la derrota y caen al tercer lugar con récord de 8-9 y 25 puntos.

Jordan Iliff, quien aportó 24 puntos (23 ataques y 1 bloqueo) lideró la ofensiva corozaleña. Le siguieron Sharlissa De Jesús con 15 unidades, Adriana Rodríguez con 13 e Ivania Ortiz con 11.

PUBLICIDAD

Por Caguas, Jenaisya Moore sumó 19 puntos (18 ataques y 1 bloqueo), mientras que Diana Reyes y Andrea Serra aportaron 10 unidades cada una.

En las estadísticas colectivas, las Pinkin superaron a las Criollas 58-45 en ataques, 9-4 en bloqueos, 8-3 en servicios directos, 35-32 en pases, 74-68 en defensas y 14-9 en asistencias.

En el otro partido de la jornada, las Cangrejeras de Santurce defendieron su invicto al superar a las Valencianas de Juncos con parciales de 28-26, 28-26 y 25-21 en el Coliseo Rafael G. Amalbert.

Santurce mantiene marca perfecta de 14-0 y 39 puntos acumulados, mientras que las Valencianas continúan en el último lugar con récord de 5-11 y 15 puntos.

La octava y penúltima semana de acción en la LVSF comienza este miércoles con un solo partido en calendario. Las Pinkin visitarán a las Cangrejeras, desde las 8:12 p.m. en el Coliseo Roberto Clemente.