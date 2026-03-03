Surprise, Arizona. Los Royals de Kansas City firmaron al dos veces All-Star dominicano Starling Marte el lunes con un contrato de un millón de dólares para la próxima temporada, con la esperanza de que el veterano bateador derecho pueda aportar ayuda desde la banca o contra el pitcheo de zurdos.

Los Royals designaron al jardinero cubano Dairon Blanco para asignación en un movimiento correspondiente del roster.

Marte, de 37 años, quien también puede ganar hasta dos millones de dólares en bonificaciones por roster y rendimiento, batea para .285 con 163 jonrones, 667 carreras impulsadas y 361 bases robadas a lo largo de 14 temporadas con los Piratas, Diamondbacks, Marlins, Atléticos y Mets.

El ganador de dos Guantes de Oro fue All-Star con Pittsburgh en 2016 y nuevamente con Nueva York durante la temporada 2022.

Marte también ha disputado 25 juegos de postemporada a lo largo de seis campañas, aportando experiencia a un roster relativamente joven de Kansas City, y es uno de apenas 19 jugadores en la historia de las Grandes Ligas con al menos 150 jonrones y 350 bases robadas.

Marte bateó apenas para .220 en sus primeros 41 juegos con los Mets la temporada pasada, pero demostró que la edad todavía no lo alcanzaba del todo cuando bateó para .295 en sus últimas 57 apariciones. Terminó bateando para .270 mientras fue titular como bateador designado y en las esquinas de los jardines.

