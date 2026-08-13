Culminaron los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del corriente año, en el que Puerto Rico superó sus expectativas con una enorme demostración de su delegación, que acumuló 124 medallas, 34de ellas de oro,35 de plata y 55 de bronce.

Previamente, el Mundial de Fútbol también exhibió todo su esplendor, con la selección española levantando la copa, su segunda en su historia.

Y parecería que luego de esos dos megaeventos, el deporte se tomaría un receso en lo que resta del 2026… ¡pero qué va!

Todavía queda bastante competencia deportiva por lo que resta del año, tanto local como internacional.

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Aquí les presentamos una lista de algunos de los eventos más sobresalientes en los próximos meses, para que no se los pierda. Así que saque su agenda y comience a marcar números que queda banquete deportivo para largo.

21 de agosto: Amanda Serrano vs Lucrecia Manzur

La campeona unificada del peso pluma tendrá la oportunidad de escribir otro capítulo histórico en su extraordinaria carrera cuando exponga sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a la argentina Lucrecia Manzur, en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California.

Amanda Serrano. ( Xavier Araújo )

Serrano (49-4-1, 32 nocauts) buscará convertirse en la máxima noqueadora en la historia del boxeo femenino profesional. La puertorriqueña igualó el récord de 32 victorias por la vía rápida en mayo pasado, cuando detuvo a Cheyenne Hanson, empatando la marca que ostentaba la estadounidense Christy Martin. Un triunfo antes del límite sobre Manzur (14-4, 7 KO) la dejaría sola en la cima de ese departamento.

24 de agosto al 13 de septiembre: US OPEN

Se apagó el pebetero en el Estado Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, República Dominicana, pero a partir del 24 de agosto se encienden las luces del Flushing Meadows-Corona Park en Queens, Nueva York, donde lo mejor del tenis mundial se reúne para la celebración el Abierto de Estados Unidos.

El español Carlos Alcaraz defenderá el título del USP que conquistó en el 2025. ( Dita Alangkara )

Es el último Grand Slam del año.

Aryna Sabalenka buscará convertirse en la primera fémina en ganar tres títulos seguidos en Nueva York desde que serena Williams lo logró entre 2012 y 2014.

Mientras, el español Carlos Alcaraz buscará defender el cetro que conquistó en la edición del 2025.

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La gran final masculina está pautada para el 13 de septiembre.

9 de septiembre: NFL

Los Seahawks de Seattle inician la defensa de su título frente a los Patriots de New England en el único choque de esa noche.

El jugador defensivo de los Seahawks, Rylie Mills, derriba al quarterback de los Patriots, Drake Maye. ( Matt Slocum )

La temporada 2026-27 del fútbol americano repite la celebración de partidos internacionales y esta temporada establece un récord con siete choques fuera de Estados Unidos. La NFL celebrará partidos en Australia (Melboure), Brasil (Río de Janeiro), Inglaterra (Londres), Francia (París), España (Madrid) Alemania (Múnich) y México (Ciudad de México).

4 al 13 de septiembre. Copa Mundial de baloncesto femenino

Las 12 guerreras boricuas vuelven al máximo escenario mundial, luego de lograr el boleto en el torneo clasificatorio que se celebró en la isla en marzo.

Será la tercera ocasión que Puerto Rico participa de un mundial. Las ediciones anteriores fueron en el 2018 y 2022.

Puerto Rico logró el pase mundialista en el clasificatorio que se celebró en la Isla en marzo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La edición de 2026 se celebrará en Alemania y contará con 16 selecciones, cuatro más que las 12 que participaron en Australia 2022.

En la pasada Copa, Puerto Rico concluyó en el octavo puesto.

Septiembre: Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF)

Las Explosivas de Moca defenderán el cetro que conquistaron la temporada pasada luego superar en siete emocionantes partidos a las Atenienses de Manatí.

Moca logró el año pasado su segundo título en la historia de la franquicia. ( Carlos Giusti/Staff )

La fecha exacta del comienzo el torneo se dará a conocer próximamente.

23 de octubre: Serie Mundial de Grandes Ligas

Para esa fecha está calendarizado el inicio de la serie más esperada del béisbol. Sin embargo, la postemporada arranca desde septiembre.

Los Dodgers de Los Ángeles buscan el tercer título seguido. ( Chris Young )

Este año tendrá mucha importancia, ya que poco después de culminar la Serie Mundial, el 1 de diciembre, vence el convenio colectivo entre las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores y ya suenan tambores de un posible tranque en las negociaciones que podría poner en riesgo el inicio e l temporada 2027.

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31 de octubre Saúl “Canelo Álvarez vs. Christian Mbili

El estelar púgil mexicano regresa al cuadrilátero por primera vez desde que perdió en septiembre pasado ante Terence Crawforden septiembre del 2025.

El combate de Saúl Canelo Álvarez será por el cetro supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. ( John Locher )

Sin embargo, su combate del 3 de octubre en Riad, Arabia Saudita, será por el cetro supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Originalmente la reyerta estaba pautada para celebrarse el 12 de septiembre debido a asuntos familiares del mexicano.

9 de noviembre: Maratón de Nueva York

Es considerada la carrera más grande del Mundo y este año está de fiesta, pues celebra su 50 aniversario.

Más de 60,000 atletas participaron de la carrera en la pasada edición.

En la pasada edición, casi 60,000 personas de 137 países participaron del megaevento, que recorrió algunas de las calles emblemáticas de “La Gran Manzana”.

Los kenianos Benson Kipruto en la categoría masculina y Hellen Obiri en la femenina, fueron los ganadores de la pasada edición. Kiruto protagonizó uno de los finales más dramáticos en la historia de la carrera al superar a Alexander Mutiso por solo unas fracciones de segundo.

Noviembre: Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente

La pelota invernal boricua vuelve a encender los estadios del país.

Los Cangrejeros de Santurce despacharon a los Leones de Ponce en la final. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Los Cangrejeros de Santurce defenderán la corona que conquistaron en enero pasado luego de despachar a los Leones de Ponce en la final.

La fecha oficial del inicio del torneo será anunciada próximamente.

Diciembre: Mundial de Baseball5

La isla recibirá la tercera edición del Mundial de Baseball5, del 9 al 15 de diciembre en el balneario de Isla Verde. El torneo reunirá a 16 países, que disputarán 56 juegos en cinco días.

Puerto Rico será sede de la WBSC Baseball5 World Cup 2026, que se celebrará del 9 al 13 de diciembre de 2026 en San Juan. ( WBSC )

Entre las delegaciones que estarán en la isla figuran Estados Unidos, Cuba, España, Francia, Sudáfrica, Argentina, Túnez y China, entre otros.