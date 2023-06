Cuando la pizarra de anotaciones del Multigimnasio Don Bosco mostró que la prórroga de 10 minutos había caducado en el partido final, comenzó un llanto colectivo entre las integrantes del equipo de balonmano de Puerto Rico, que contrastaba marcadamente con el ánimo de celebración de las jugadoras cubanas.

Resulta que a las boricuas se les escapó por cuarta ocasión consecutiva la medalla de oro de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. La pudieron sentir, pero Cuba la hizo suya al término de ese periodo de gracia.

Para Ciris García, Sheila Hiraldo y Roxanaly Carrasquillo –que son parte del grupo de veteranas del combinado- fue más doloroso aún, porque entienden que la edición de San Salvador de estos juegos será su última como jugadoras.

PUBLICIDAD

“Para muchas de nosotras es súper difícil porque estos son nuestros últimos Juegos Centroamericanos y queríamos esa medalla de oro. Habíamos perdido tres finales y esta es la cuarta. Creo que se jugó bien, se hizo el plan”, expresó con tristeza García luego de la premiación realizada el jueves en la noche.

“Esto es una medalla y nadie nos la regaló”, añadió mientras tocaba la presea de plata. “Ahora mismo es difícil asimilar que tenemos una medalla de plata. Al final tiene valor porque nosotras trabajamos duro para esto y llegar aquí fue difícil. Este momento es difícil para nosotras”, estipuló la atleta, quien hizo su debut en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en la edición de Cartagena 2006.

En esa justa, el equipo femenino ganó bronce en un torneo que se llevó a cabo en la subsede de Santo Domingo, República Dominicana.

Un poco más afligida, Hiraldo reconoció que el resultado tuvo un sabor “un poquito amargo”, pero a la vez dijo estar satisfecha porque fue una presea luchada.

“Nosotras luchamos durante el torneo para poder competir, para llegar a esta final y para coger esa medalla de oro. Se nos escapó. Cuba fue mejor que nosotras en momentos determinados”, expresó al referirse al partido que cerró con marcador final de 29-28.

“Pero estoy orgullosa por el trabajo que han hecho las chicas. Con las Fieras voy a cualquier lado del mundo. La verdad es que estoy muy orgullosa de ellas. Nos vamos con medalla de plata, un poco amarga, pero contenta porque sé que con una plata le damos esperanza a los niños de Puerto Rico y ayudamos al deporte”, agregó Hiraldo, que también debutó en Cartagena.

PUBLICIDAD

Al igual que García, Hiraldo compartió que estas serían sus últimas justas regionales.

“La verdad es que llevo muchos años. En mi caso mi cuerpo ya no aguanta mucho, así que pienso que estos son mis últimos Juegos. Me hubiera gustado irme con una de oro, pero me voy siendo medallista”, puntualizó.

La portera Roxanaly Carrasquillo se expresó en términos parecidos a sus colegas. Con los ojos aún húmedos, compartió que tenía “el corazón roto” porque han buscado ganar oro por muchos años.

“Nos fuimos dando un espectáculo de juego junto a Cuba. Dimos cátedra de lo que es un bonito balonmano. Nosotras dimos todo en la cancha. Lo dimos todo por Puerto Rico, y algo bien importante es que clasificamos a los Juegos Panamericanos”, manifestó Carrasquillo

A lo que se refirió la atleta es a que con su actuación poncharon su boleto a los XIX Juegos Panamericanos, que se llevarán a cabo en la ciudad chilena de Santiago del 20 de octubre al 5 de noviembre próximo.

La portera también vislumbra su retiro de la selección tras sumar cuatro Centroamericanos y cinco Panamericanos.

“En mi caso también me retiro. Tengo una hija, tengo responsabilidades y ya son 33 años que cumplo ahora. Es bien fuerte, además que mi hija me necesita”, observó.