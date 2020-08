Mario ‘Quijote’ Morales y Federico ‘Fico’ López celebraron triunfos y lamentaron derrotas como integrantes de los Mets de Guaynabo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y de la Selección Nacional masculina.

El 31 de enero de 2021, sus aportaciones y ejecutorias serán reconocidas durante la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama de los Deportes de Guaynabo. El dúo encabeza el grupo de 12 atletas y propulsores de los deportes que formarán parte de la clase inaugural.

Además de Morales y López, recibirán sus respectivos homenajes los excampeones mundiales de boxeo Víctor ‘Luvi’ Calleja e Iván Calderón, el entrenador de sóftbol Alejandro ‘Junior’ Cruz, las tenistas Gigi Fernández y Crissy González, la lanzadora de sóftbol Ivelisse Echevarría, y los propulsores deportivos Ismael Villafañez, Ramón ‘Moncho’ Román, Dolores Villegas y Caracciolo Carrasquillo.

PUBLICIDAD

Morales se expresó sentirse agradecido por el reconocimiento.

“Muchos de estos atletas ya están exaltados al Salón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, pero esto es más emotivo porque jugué 22 años en Guaynabo y por el cariño que esta ciudad le tuvo a los Mets durante las décadas de 1980 y 1990”, dijo Morales, quien a su vez lamentó que López no estará presente para juntos disfrutar de la ocasión.

López, el destacado armador de los Mets y del Equipo Nacional falleció en noviembre de 2006 a los 44 años poco después de sufrir un paro cardíaco mientras jugaba voleibol en el Caparra Country Club.

“Me hubiese gustado que esté presente, pero son cosas que pasan. Fico también fue base de los equipos no solamente en Guaynabo, sino también de Puerto Rico. Me hubiese encantado que estuviese”, sostuvo Morales, quien culminó su trayectoria en el BSN con 15,293 puntos anotados.

José ‘Pipe’ Pérez, quien preside el Salón de la Fama del Deporte de Guaynabo, explicó parte del proceso que se llevó a cabo para escoger a los integrantes de la primera clase.

“El propósito es reconocer los méritos individuales y grupales de aquellos guaynabeños por nacimiento, adopción o residencia que en determinada época de sus vidas dedicaron esfuerzos y entrenamientos deportivo en la comunidad de Guaynabo. Nos sentimos muy satisfechos que luego de un año y varios meses de arduo y continuo trabajo anunciamos a los atletas y propulsores de los deportes que serán exaltados”, sostuvo Pérez.

“Fue arduo porque en Guaynabo hay muchos atletas que merecen estar en el Salón de la Fama, pero conforme a lo que habíamos establecido, no puede haber más de 12 y no menos de ocho en cada clase. Eso garantiza que todas las futuras serán de primer orden”, agregó.

La actividad será en la cancha Yolanda Guerrero ubicada en el complejo Deportivo en Guaynabo.