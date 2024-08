París, Francia. La puertorriqueña Rachelle de Orbeta completó hoy jueves, con tiempo de 1 hora con 33.33 minutos su evento de marcha a 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos París 2024 y con ese registro no logró mejorar su marca nacional en la prueba, lo que era su objetivo para el evento celebrado en un circuito que bordeaba la Torre Eiffel.

Finalizó en la posición 29 de 46 atletas que hicieron la prueba, que fue ganada por la china y poseedora de la marca mundial Yiayu Yang, con tiempo de 1:25.54 horas. La plata fue para la española María Pérez (1:26.19) y el bronce para la australiana Jemima Montag (1:26.25).

Hubo seis latinas entre las primeras 10 posiciones, siendo la mejor la colombiana Lorena Arenas con 1:27.03 horas.

La marca nacional de Puerto Rico es de 1:31.09. Es de la propia De Orbeta, quien la estableció en mayo pasado en España, en el XXXVII Gran Premio Cantones de La Coruña.

Luego de terminar la carrera y a la pregunta sobre su análisis de no haber cumplido su meta, De Orbeta dijo que al menos le contenta haber hecho su primera marcha olímpica en un lugar tan icónico.

“A la verdad que no estuve tan lejos de mi mejor marca. Pero la verdad que me siento orgullosa porque es la primera vez que compito en un escenario como éste. Es muy distinto a las competencias a las que estoy acostumbrada a ir. Hubo mucho bullicio, mucha gritería de la gente apoyando a sus atletas. Se me erizaba la piel. Estuve siempre motivada en la ruta. Es un escenario único, frente a la Torre Eiffel, y la verdad es que esto siempre lo voy a llevar en mi corazón”, contestó.

Rachelle de Orbeta dijo que la ruta ha sido la más emblemática en la que ha competido, y que sale de ella llena de orgullo por haber cumplido su sueño de ser llamada olímpica. ( Xavier Araújo )

De Orbeta, quien lleva dos años entrenando en Colombia, se quedó aquí a 2:22 minutos de igualar su marca nacional.

De Orbeta cruzó la primera mitad de la carrera en 45:23 minutos, en paso para hacer 1:30 en la prueba. La segunda mitad de la prueba la completó en 48:09 minutos.

Dijo que la ruta fue “dura” porque llegó aquí con una lastimadura en el área de la tibia. Agregó que finalizó la prueba en salud y feliz de poder decir que es “olímpica”.

La ruta fue trazada en un circuito de 1 kilómetro. La marcha arrancó a las 9:50 a.m. de París, bajo sol, una temperatura de 76 grados y humedad de 79 por ciento.

De Orbeta dijo que no estuvo mal el clima.

“Sí estuvo un poco caliente, pero dentro de lo normal. No estuvo de lo mejor, pero fue agradable. Sí se pudo competir”, describió.