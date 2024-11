Rafa Campos se presentó este martes a una conferencia de prensa vistiendo con un visible rosario, uno que él testimonea que tiene que ver con muchas de las bendiciones que ha tenido en los últimos días, como ser padre por primera vez, como hacer historia a lo Juan ‘Chi Chí’ Rodríguez, como mantener su tarjeta PGA que le da una seguridad económica a su familia y que le llevará por primera vez a competir en el 2025 en el prestigioso Masters en Augusta, Georgia.

Campos participó en la conferencia de prensa con medios internacionales, pero mayormente boricuas, para abundar sobre sobre su victoria del pasado fin de semana en la PGA que le convierte en solamente en segundo boricua que alza un trofeo de esa gira, luego de Rodríguez, y el primero en 20 años.

“Y sé que no voy a ser el último porque tenemos mucho talento. No me cabe dudas”, auguró Campos.

Y allí confesó que el rosario, que sostiene la Cruz de Cristo, fue un regalo de su esposa este año, cuando supo que iban a ser padres y dijo que lo llevaba puesto el pasado fin de semana en Bermudas al ganar su primer torneo PGA que sucedió a los días de convertirse en padre y que le garantizan dos años más de calendario PGA.

“Si se fijan, durante el torneo (en Bermudas) me tocaba la Cruz de Cristo porque Papito Dios tenía que estar mirando hacia el frente, no hacia atrás. Es irónico, pero soy supersticioso. Él estuvo a mi derecha todo el tiempo”, reveló.

"I can't believe this is happening to me." 🥹@RafaCamposGolf was overcome with emotion after his first TOUR win @Bermuda_Champ. pic.twitter.com/GlKXjhyzqb — PGA TOUR (@PGATOUR) November 17, 2024

Campos ganó en Bermudas su primer título PGA luego de años de subidas y bajadas a esa gira, que es la misma en la que jugaba Tiger Woods y la que tiene en calendario el Puerto Rico Open de Río Grande, y a la que se asciende, como ocurre en el béisbol MLB, por ligas menores que representan por ejemplo las llamadas Corn Ferry Tour y el Tour Latinoaméricano.

El recién fenecido y legendario golfista ‘Chi Chí' Rodríguez ganó ocho de esos torneos de gira PGA y ahora Campos le acompaña en un exclusivo club de dos boricuas. Campos dijo que le extraña ser solamente el segundo en el club y el primero en 20 años porque Puerto Rico ha tenido buenos jugadores que le preceden como Wilfredo Morales, Miguel Suárez y Max Alverio, por mencionar algunos.

“Es un honor estar con Chi Chí. Es un sueño, pero no puedo creer que sea yo el primero en 20 años porque hemos tenido un talento tremendo”, dijo.

La victoria en Bermudas le llegó oportunamente, en el mismo fin de semana en que podía bajar a las ‘ligas menores’ nuevamente para desde ahí tratar en el 2025 de regresar a la PGA.

Campos reconoció que en el 2024 ha jugado mal en términos generales y que ese desempeño le iba a costar la membresía de la PGA. Previo a Bermudas, Campos no había hecho el corte (eliminado luego de dos de cuatro rondas) en 16 de 25 torneos.

Y el recién padre priorizó el logro de haber mantenido la tarjeta PGA como el efecto más significativo de haber ganado en Bermudas.

“Por mantener la tarjeta, no pudo creer que voy a jugar (2025) en Augusta, en Majors, en el Players. Pero son tantas cosas que vienen con esto que uno ni siquiera puede procesar lo que conlleva ganar un torneo. Ya mis familiares están más adelantados; ya han buscado donde quedarse en Augusta, en el Players. Pero yo, lo que más le he sacado a esto es la seguridad en el trabajo. Desde que gané no he pensado en los torneos del 2025 que voy a poder jugar, en el dinero. Lo único que tenía en mente es decirle a mi familia de que tengo un trabajo garantizado por los próximos dos años al menos”, dijo.

Feeling grateful 🏆



Behind the scenes of Rafa Campos' first PGA TOUR victory @Bermuda_Champ. pic.twitter.com/iXc1fg3vxo — PGA TOUR (@PGATOUR) November 19, 2024

Y confesó, de regreso al tema del rosario que viste y que el Padre suyo se lo bendijo en Puerto Rico, que esa garantía de trabajo es una ramificación de una petición que le hizo a Dios a los 13 años, cuando ni sabía que ganaría algún día en Bermudas.

Detalló que una tía suya reunía a la familia en West Virginia a cenar y educó a los menores de la familia a escribir en una carta, previo a la cena familiar, lo que cada uno deseaba que Dios le cumpliera, y contó que una de esas cartas, guardadas -seguramente dentro de una biblia- desde el 2001, le regreso a sus manos de manos de su “tití” en el 2020, cuando Campos logró un ascenso a la PGA.

Reveló que la carta pedía en su puño y letra por el regreso sano y salvo de un primo desde la Guerra del Afganistán, entre otros deseos, como, por supuesto, permitirle un día convertirse en jugador de golf profesional.

“Sé que Él escucha. He tenido varias experiencias, como una en el 2020, cuando cojo mi tarjeta PGA y voy a mi primer torneo y toda la familia fue para allá. Y antes de comer, mi tía me saca para el balcón y me da una carta y me dijo te voy a dejar solo para que la leas. Empiezo a leer la carta, que era un listado como de cinco cosas, entre esas las de mi primo Héctor Manuel y una que decía con mi letra y todo ‘’Papito Dios: quisiera hacer del golf mi trabajo de profesión”. Y me puse a llorar porque me di cuenta que todas las cosas que pedí a los 13 años se cumplieron en su debido momento”.

Activo desde mañana jueves

Más logros se pueden sumar a sus peticiones desde este jueves, cuando Campos está activo en el torneo PGA que lleva por nombre el RMS Classic en Georgia y que se juega en dos campos. El boricua entrenó este martes en uno de los dos campos y se sintió bien con su juego.

Llega a Georgia, además, con la victoria en Bermudas, en donde tiró para 265 golpes, buenos para un -19 y en el que le firmaron un cheque de $1,242,000. Y ese resultado le pone en ritmo y, sobretodo, sin preocupación de que, si no ejecuta, puede perder su trajeta PGA.

“Le estaba diciendo a mi ‘caddie’ ‘que brutal se siente tirar aquí una ronda de practicas’. Me sentía bien tranquilo. Me sentía hasta raro porque no tenía ningún estrés de trabajo. Es la ronda de práctica que más me he disfrutado desde que estoy jugando golf. Vengo con mucho ritmo a este torneo. Estoy en buen ritmo y si Dios quiere y con una buena mentalidad le damos bien a la bola”, dijo. “Pero pase lo que pase, sume lo que sume, como quiera voy a estar tranquilo”, dijo.