Río Grande. Río Grande - El puertorriqueño Rafa Campos estuvo cerca de ganar su segundo torneo como profesional, al presentar su mejor desempeño en el Puerto Rico Open, evento que ha cerrado hoy domingo habiendo sido ganado por el sudafricano Branden Grace.

Campos, que estuvo en contienda hasta su hoyo 17, finalizó en el tercer puesto, empatado con Grayson Murray, con un -16, a tres golpes de Grace. Es la tercera vez que finaliza en el Top 10 del Puerto Rico Open, evento en el que ha jugado en 12 ocasiones.

De los Top 10 que ha logrado aquí, el tercer lugar es su mejor resultado. Le siguen el octavo puesto que logró en el 2016 y el décimo lugar del 2017.

“Estoy sumamente contento. Me di una oportunidad. Me di una oportunidad en cada uno de los últimos cinco hoyos. No puedo decir que no lo intenté”, dijo Campos tras la jornada dominical.

El boricua comenzó el último día de competencia compartiendo el liderato junto al estadounidense Murray, ambos en -14.

Rafa Campos estuvo en juego hasta el hoyo final. ( Ramón "Tonito" Zayas )

Pero el colombiano Jhonattan Vegas abrió su cuarta ronda con cinco birdies en sus primeros nueve hoyos y se quedó solo en el liderato con dos golpes de ventaja sobre Murray, Campos y Grace.

Campos tuvo que recuperarse una vez para mantenerse en contienda versus Vegas. Cometió bogeys corridos en el hoyo 12 y 13, que son ambos par 4, y comenzó a perder de vista al colombiano.

El boricua comenzó la recuperación con un birdie en el hoyo 15, en donde tuvo la oportunidad de empatar con Vegas en el liderato si hubiese completado un largo putt para eagle. El putt se quedó a pies a la izquierda del hoyo. El tiro lo colocó en -16, a un tiro de Vegas.

Mientras, Grace contó con la suerte al tirar un eagle en su hoyo 17 para tomar la ventaja sobre Vegas. El tiro de eagle salió desde la trampa de arena alrededor del hoyo par 4. Grace subió en la tabla a -18, seguido por Vegas con -17.

“Ya en el 14, después de los dos bogeys corridos, necesitaba hacer birdies; estábamos bastante atrás. Cuando tienes que hacer algo, uno se concentra un poco más. Y en el 15, en un segundo tiro sumamente difícil, que en situaciones normales no arriesgaría, tuvo que arriesgar y, para mí, fue el mejor tiro del día porque fue en un momento cruciales y dejé la bola para un putt de eagle”, precisó Campos.

El sudafricano Branden Grace ganó el torneo. ( Ramón "Tonito" Zayas )

El colombiano terminó su ronda con un ‘birdie’ en el hoyo 18 que le llevó a empatar en el liderato pero a merced de lo que Grace hiciera en sus últimos dos hoyos.

Campos tuvo otra oportunidad para cortar terreno versus Vegas y Grace. En el hoyo 17, que es un par 4, tuvo un putt para birdie, pero la pelota bordeó el labio del hoyo y se salió, dejando al boricua en necesidad de un eagle en su último hoyo para una posibilidad de empate en la tabla. El birdie hubiese colocado a Campos en -16, a un golpe de Vegas y Grace.

“En mis últimas cinco participaciones aquí me he dado buenas oportunidades, cada año me siento muchos más enfocado aquí. Falta un poco más para poder ganar”, agregó Campos.

El sudafricano, por su parte, aseguró prácticamente el título en Río Grande con un birdie en el hoyo 18 que le dejó solo en el liderato en -19, a un golpe de ventaja de Vegas que ya había terminado su acción y solo podía observar a Grace.

“Tuve que ser agresivo en el 17 y en el 18. En el 17 di un gran golpe saliendo de la trampa”, destacó Grace.

Al mismo tiempo, el birdie de Grace empeoró la situación el boricua que necesitaba un doble eagle para empatar. Campos cerró el hoyo 18 con un par y con el aplauso del limitado grupo de fanáticos presente en las graderías.

Sus rondas fueron de 66, 69, 69 y 70.