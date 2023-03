Río Grande. La edición número 15 del torneo Puerto Rico Open, que comenzará a partir del jueves y culminará el domingo en el Grand Reserve Golf Club, reunirá a 120 jugadores del circuito de la PGA -entre ellos el puertorriqueño Rafael ‘Rafa’ Campos- y contará con un nuevo campeón toda vez que el estadounidense Ryan Brehm no dirá presente.

El torneo tiene una bolsa de $3.8 millones y 300 puntos de la Copa FedEx. Mientras, se proyecta que el país recibirá una inyección económica de alrededor de $10 millones y una tasa de ocupación de 2,500 cuartos por noche. La transmisión del evento estará a cargo del Golf Channel.

Pero más allá de las estadísticas duras, la justa le brinda un espacio a los competidores boricuas para lucirse ante su público.

“Mi expectativa es ganar”, declaró Campos, que regresa al evento luego de haber terminado en una lejana posición 59 junto al estadounidense D.J. Trahan en la pasada edición.

“Nunca he llegado a este torneo en tan buena forma, en tan buen estado mental, en tan buen estado físico. Claro, me estoy poniendo muchas expectativas porque sé que le he dedicado mucho tiempo en los últimos cuatro a cinco meses. Uno nunca sabe lo que pasa en el golf, que me puedo sentir excelente y que las cosas no salgan, pero mentalmente estoy bien positivo y siento que si puedo jugar el juego que sé que puedo jugar, al final de la semana tenemos un buen ‘chance’ de levantar el trofeo”, articuló un sonreído Campos al recordar construyó un equipo de trabajo, que incluye un quiropráctico, un entrenador físico y un nutricionista.

El golfista de 34 años ha tenido muy buenos resultados en ediciones anteriores de esta competencia. Por ejemplo, en el 2021 registró su mejor desempeño cuando estuvo en pelea por el título hasta el último hoyo y terminó en la tercera posición, empatando con el estadounidense Grayson Murray.

Asimismo, terminó octavo en el 2016 y décimo en el 2017. Con su presencia este año, sumará 13 participaciones.

Campos reconoció que competir este fin de semana al lado de los otros cuatro golfistas boricuas es “un honor” competir contra ellos y compartir el campo. Igualmente, recordó que esos jugadores también tienen una responsabilidad social de promover el deporte e inspirar a los más jóvenes.

“Ellos tienen la misma responsabilidad que yo tengo de inspirar a los jóvenes a jugar -no solamente golf- sino cualquier otro deporte porque enseñan muchísimos valores”, expresó el jugador al referirse a los puertorriqueños Robi Calvesbert, Chris Nido, Diego Saavedra y Edward Figueroa.

De hecho, Calvesbert también mencionó que se sentía honrado con su regreso al evento, luego de haber participado en los torneos de 2012 y 2017. El atleta no pudo hacer el corte en esas dos ocasiones.

“Es un privilegio poder participar de este evento. Yo no soy profesional, pero represento a Puerto Rico en el equipo nacional, y siempre ha sido un sueño jugar al nivel más alto en el PGA Tour”, afirmó Calvesbert.

En cuanto a sus expectativas, mencionó que espera hacer los mejores tiros que pueda hacer.

“Siempre que me enfoco en cada tiro, es cuando juego mi mejor golf”, puntualizó Calvesbert.

Aunque Brehm no defenderá su título porque jugará en el Arnold Palmer Invitational, que se celebrará en Orlando, Florida, para esta misma fecha, el Puerto Rico Open contará con cinco excampeones en las figuras de Martin Trainer (2019), D.A. Points (2017), Scott Brown (2013) George McNeill y Derek Lamely (2010).

Al hablar sobre la calidad de la competencia, Matt Truax, director del torneo, explicó que es muy similar al del pasado año y destacó que contarán con mucho talento joven. De igual manera, destacó que es una competencia que sirve de trampolín para el crecimiento de los atletas jóvenes y para avanzar a otras competencias.

“Este torneo es muy importante para los jugadores jóvenes. Hay muchos jóvenes nuevos en el Tour, ganan puntos, buscan espacio para su próximo evento. Hay mucha conexión en lo que pasa en este evento, en San Antonio, en el The Players Championship, que se juega la próxima semana. Si ganas este evento, juegas en el Players la próxima semana y compites por una bolsa de $25,000,000. Hay mucha conectividad entre los torneos”, apostilló Truax.