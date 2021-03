Río Grande. El golfista puertorriqueño Rafa Campos no pierde la fe en que un día ganará el Puerto Rico Open.

Por los pasados cuatro años, Campos ha finalizado entre los mejores 10 en tres ocasiones, incluyendo este año, cuando cerró empatado en tercer lugar, lo que es su mejor resultado en 12 participaciones.

La progresión de los resultados, el acoplamiento al campo y la confianza que ha ganado le dicen que levantara la copa de cristal de Puerto Rico Open en un día.

“Conocí que puedo estar en una situación de presión y ejecutar. Puedo ganar aquí. Sé que puedo. Pero hoy (domingo) no fue”, dijo.

“Los primeros seis, siete años no me adapté muy bien al campo visualmente. No me encajo al campo. En los últimos cinco años me he dado buenas oportunidades. Cada año me siento muchos más enfocado. Necesito un poco más para poder ganar”, agregó.

Campos cerró su participación ayer con un -16. Su mejor resultado previo fue un empate en el octavo lugar en el 2016. El ganador del 2021 fue el sudafricano Branden Grace con un -19, quien tiró un eagle saliendo de una trampa en el 17 para tomar la ventaja sobre el venezolano Jhonattan Vegas.

El boricua tuvo sus oportunidades para ganar o, al menos, compartir el liderato. De hecho, comenzó la ronda final del domingo empatado en el liderato con el estadouidense Grayson Murray.

Se recuperó luego de bogeys corridos en el hoyo 12 y 13 al convertir un birdie en el 14. En ese último hoyo tuvo una oportunidad de eagle con un largo putt que le hubiese dado un empate en el liderato entrando a los tres hoyos finales. También tuvo una oportunidad de birdie en el 16, para acercarse a un golpe, pero el putt bordeó el hoyo y se salió.

Fue el noveno evento de la temporada 2020-21 para Campos y su mejor resultado en la PGA. Campos ha ganado un torneo en su carrera profesional, siendo este en el 2019 en la gira Korn Ferry, que cualifica a la PGA.

Su regresó al juego será del 18 al 21 de marzo en el evento Honda Classic en Palm Beach, Florida.

Con el resultado en el Puerto Rico Open, Campos ascendió 72 puestos en el standing de puntos de FedexCup hasta el ranking 147. Dijo que ese resultado le garantizará la participación en varios eventos más de la PGA, como el Honda Classic.

Aún está lejos de los 60 jugadores que cualifican a los Juegos de Tokio 2020, contrario a la también puertorriqueña Marifé Torres, que -al día de hoy- está clasificada a esa justa.

El ranking olímpico, que es distinto al del FedexCup, se extiende hasta el 21 de junio en base a los resultados de los jugadores en las giras profesionales. Campos ocupa actualmente el puesto 417 y tendría que ascender hasta los mejores 300 para tener oportunidad para clasificar a Tokio.