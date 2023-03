Río Grande. Justo en el momento en el que Rafael ‘Rafa’ Campos siente que está en su mejor momento, no pudo capitalizar en el Puerto Rico Open y quedó lejos del puntero del torneo de golf que concluye este domingo.

Campos cerró la cuarta y última ronda con tarjeta de 70 golpes (dos bajo par), para un total de 284 toques (cuatro bajo par). Durante la jornada dominical, hizo birdies en los hoyos dos, 17 y 18. Pero hizo un bogey en el 12.

En horas de la tarde del domingo, el boricua se ubicaba en la posición número 48, empatado con los estadounidenses Brice Garnett, Ryan Blaum, Jonathan Byrd y Dylan Wu, así como también el colombiano Camilo Villegas.

PUBLICIDAD

Su resultado quedó muy por debajo de lo que ha hecho en ediciones como en la de 2021, en la que estuvo en pelea por el título hasta el último hoyo y terminó en la tercera posición, empatando con el estadounidense Grayson Murray.

Visiblemente decepcionado, el golfista aceptó que no estaba contento con su desempeño durante la competencia y reconoció que el campo y el torneo fueron de primera.

“Mi juego está ahí. No puedo creer que tuve cuatro rondas que verdaderamente no aproveché nada. El segundo día, que fue el día que le pegué bien mal, creo que fue el día que le saco más (cosas) positivas que negativas porque pude batallar contra todos los elementos que me estaban pasando. Le estaba pegando mal a la bola y pude recuperar al final”, expresó Campos, al recordar la ronda del viernes.

Ese día, Campos -quien fue el único boricua que hizo el corte para las dos rondas finales- estuvo a punto de no pasar luego de cometer cuatro bogeys que lo pusieron con tarjeta de uno sobre par. Sin embargo, culminó con tres birdies consecutivos lo que le aseguró su permanencia en el torneo.

Rafa Campos entiende que tuvo dos días en la competencia en las que no hizo mucho por posicionarse en una mejor posición. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

Ayer tampoco tuvo una ronda auspiciosa, al entregar tarjeta de 74 golpes (dos sobre par).

“Estoy molesto. No esperaba tener un resultado tan malo, y más sintiéndome tan bien. En verdad es el mejor año que me he sentido, el mejor año que siento mi swing, el mejor año que me estoy moviendo. Me he preparado durísimo, no solo para este torneo, sino para mi temporada”, abundó el deportista.

PUBLICIDAD

Al analizar su desempeño, Campos apuntó que debe mejorar la salida en el tee y su postura, la que entiende no fue la mejor. Sin embargo, mencionó que su poteo “estaba excelente” y destacó que pudo terminar bajo par.

“Cuando me puse a mirar mis estadísticas del fin de semana ayer, me di cuenta que no le estaba dando a los fairways. Es un juego más de adivinanza cuando uno está en el rough, que la bola puede salir dura, puede salir lenta”, acotó Campos.

“En cambio, cuando uno está en el fairway, puede controlar más la distancia. Esa parte, definitivamente, la hice bien malita esta. Ese es el enfoque número uno que tendré, y la postura”, analizó el golfista, que regresará a jugar en el Corales Puntacana Championship, que se realizará en República Dominicana del 23 al 26 de marzo.

“Ellos se merecen estar acá arriba”

Campos lamentó que los jugadores boricuas Robi Calvesbert, Chris Nido, Diego Saavedra y Edward Figueroa no pudieran hacer el corte porque entiende que tienen el talento para jugar hasta el final.

“Yo tenía altas expectativas porque los muchachos estaban jugando excelente”, dijo Campos. “Me da pena porque ellos se merecen estar acá arriba. Se merecen estar jugando los domingos y sentir el amor y apoyo que la gente nos da. Sé que ellos tienen el mismo nivel mío y el de todos los jugadores de aquí y cualquiera de ellos puede ganar”.