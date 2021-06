El clasificado golfista boricua para los Juegos Olímpicos, Rafa Campos, reveló que las últimas semanas vivió mucha presión para clasificar a Tokio 2020 hasta el punto en que su juego perdió el norte.

Campos clasificó el lunes en el puesto 55 entre los 60 jugadores que por ranking poncharon su boleto a los Juegos Olímpicos. El ranking fue administrado por la Federación Internanacional de Golf en base a los desempeños de los golfistas en las distintas giras profesionales como la Professional Golf Association (PGA).

Hace dos semanas estuvo en el puesto 60. Y esta semana estaba 59.

Por un mes, Campos estuvo jugando en la ’frontera’ de la clasificación a Tokio y con la mente puesta también en jugar bien para mantener su tarjeta PGA, que es su trabajo personal, a la larga.

“Tuve demasiada presión. Después de los dos torneos buenos que tuve (Puerto Rico Open y Punta Cana), es increíble cómo mi enfoque cambió y empecé a hacer cosas que no hago. Cambié mi rutina. Tenía tantas y tantas ganar de representar a Puerto Rico y jugar en la Olimpiada que literalmente el golf se me fue al sur. Cada vez que jugaba y no hacia el corte, lo primero que hacía era buscar la lista de las clasificaciones para ver cuánto bajé“, reveló.

“Pero el lunes... ¡Que alivio! Cuando me llamaron a mi dijeron: ’Rafa ya. Estás adentro’. Fue un alivio tremendo porque de aquí a las Olimpiadas va a ser bien diferente la mentalidad en el golf”, agregó.

Campos no hubiese clasificado por ranking si las Olimpiadas se hubiesen celebrado en el 2020. Dos torneos que jugó este año, el Puerto Rico Open y el Punta Cana en República Dominicana, le colocaron en posición para clasificar. Campos llegó tercero en el Open y segundo en Punta Cana.

Rafa Campos representará a Puerto Rico, que es una de 36 naciones activas en el torneo de golf olímpico. ( Ramón "Tonito" Zayas )

El guaynabeño es el primer golfista boricua que clasifica a los Juegos Olímpicos. El golf regresó a las Olimpiadas en la pasada edición de Río 2016 luego de una larga ausencia. Se anticipa de la golfista boricua Marifé Torres también clasificará a los Juegos de Tokio el lunes próximo, cuando la Federación Internacional de golf anuncie las 60 clasificadas. Torres ocupa al día de hoy el puesto 45 en el ranking.

El emocional Campos dijo que no puede esperar el momento de unirse a la delegación de Puerto Rico para Tokio 2020. Campos es el atleta boricua número 34 en clasificar a los Juego. La delegación desfila el 23 de julio, cuando quedarán inauguradas las Justas de Verano.

Pensar que soy uno de ellos me da mucha satisfacción” - Rafa Campos, golfista boricua

El encuentro es uno con el que ha soñado desde joven, cuando las Olimpiadas no estaba en el ruedo olímpico, pero sí existían -y continúan- torneos con equipo representativos de naciones, como eventos de El Caribe y Mundiales.

“Es increíble. No sé cómo explicarlo. Va a estar tan brutal ver a los mejores atletas de Puerto Rico en un mismo lugar. Pensar que soy uno de ellos me da mucha satisfacción de que todo el trabajo que le he puesto a través de los años y los deseos y las ganas han dado fruto en lo más alto”, dijo.

“Estar cerca de ellos en la Villa Olímpica va a ser sumamente interesante. Estoy loco por conocer a muchos de ellos. Quiero hablar básicamente con todos ellos, aprovechar esta oportunidad. Va ser bien cool, bien chulo”, agregó.

El golf masculino de los Juegos Olímpicos comienza el 29 de julio. También participarán golfistas de nivel mundial como el irlandés Rory McIlroy, el estadounidense Justin Thomas y el español John Rahm, quien la semana pasado ganó el US Open. También verá acción Viktor Hovland, pasado campeón del Puerto Rico Open.

Habrá representación de 36 países en el torneo de golf olímpico.