El golfista boricua Rafa Campos se sostiene en la clasificación olímpica en las últimas semanas de torneos, mientras Marifé Torres luce firme entrando a ese mismo periodo.

Campos ocupa el puesto 58 entre los mejores 60 jugadores que por ranking clasificarán a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Las clasificaciones cierran el 22 de junio en masculino y el 29 de junio en femenino.

La posición que ocupa Campos no considera el torneo que concluye este domingo en la gira Corn Ferry en que participa el boricua luego de haber jugado cuatro torneos corridos en la gira PGA. El torneo es el Rex Hospital Open.

PUBLICIDAD

Campos hizo el corte el viernes y entra este domingo a la cuarta y final ronda empatado en la posición 71 con un -3. Es el primer corte que hace Campos en sus últimos cinco torneos.

El presidente de la Asociación de Golf de Puerto Rico (PRGA), Sidney Wolf, entiende que Campos tendrá dos torneos más para sumar puntos de clasificación antes de que el periodo cierre el 22 de junio.

Mientras, Torres ocupa el puesto 42 entre las 60 jugadoras que clasifican para los Juegos. El ranking no considera el US Open que concluye este domingo. Torres no jugó el US Open. Su último torneo fue el Pure Silk Champinship, que concluyó el 20 de mayo. Torres no hizo el corte en ese evento.