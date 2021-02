El gofilsta puertorriqueño Rafael Campos entrará a las dos rondas finales del Puerto Rico Open en el Grand Reserve Country Club en Río Grande a tan solo dos golpes detrás del líder Brandon Wu (-11).

Campos comenzó hoy, viernes, el día empatado en el segundo lugar junto con otros tres jugadores, incluyendo a Wu, que el jueves completaron los 18 primeros hoyos en 66 golpes, seis bajo par.

Wu se despegó hoy del grupo al entregar una tarjeta de 67 (-5) para colocarse en la cima de la tabla de posiciones once golpes bajo par. El australiano Greg Chalmers mejoró a -10.

Campos inició la segunda ronda en el hoyo 10 con un birgie, seguido de otro en el decimotercero para colocar su anotación en -8. En el 17, sin embargo, tuvo un bogey, pero lo recuperó en el siguiente con el tercer birdie de la tarde. Campos sumó otro en el quinto para cerrar la jornada tres bajo par para un total de -9.

El puertorriqueño cerró empatado en el tercer lugar con Branden Grace.

“Pienso que me estuve adelantando un poco y eso me llevó a fallar hacia la derecha, pero estuve fallando en los lugares correctos. Nunca me di las oportunidades de una mejor anotación, pero pude manejar las situaciones de la mejor manera. Creo que hoy será mejor. Me encanta donde me encuentro ahora mismo en el torneo y me siento bien. Tendrá que trabajar un poco con el driver”, dijo Campos sobre su desempeño.

Oficiales del PGA Tour determinaron que el corte sería en -1. Un total de 62 jugadores están en posición para jugar durante el fin de semana, incluyendo al boricua Edward Figueroa.

De hecho, su compatriota Chris Nido se quedó corto de clasificar a pesar de haber tirado dos golpes bajo par en la segunda ronda para cerrar su participación E (even). Mientras tanto, el amateur Roberto Nieves concluyó +7 en su primera experiencia en un evento del PGA Tour.