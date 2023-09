El golfista Rafael Campos confirmó que no formará parte de la delegación puertorriqueña durante los venideros Juegos Panamericanos en Chile.

En su lugar, concentrará los esfuerzos en sumar los puntos requeridos participando en torneos del circuito profesional para así lograr la clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. Campos sostuvo que le informó al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) de su determinación.

“Me reuní con mi equipo de trabajo antes de los Juegos Centroamericanos y, obviamente, una de las metas como deportistas profesional es representar a Puerto Rico en lo más alto posible y las olimpiadas son lo más alto posible”, sostuvo Campos.

En el 2022, hizo historia cuando fue se convirtió en el primer puertorriqueño que participa en unos Juegos Olímpicos. Campos está determinado en repetir su presencia el próximo verano en París.

“Hicimos llamadas para conocer los requisitos para clasificar a las olimpiadas y es basado en el ranking mundial. Llamamos para averiguar si los Centroamericanos y los Panamericanos daban puntos, pues la realidad es que no. Tomamos la decisión en mayo de concentrarnos hasta el cierre de las clasificatoria en abril (2024) participar en eventos que representen puntos mundiales”, explicó Campos.

Campos sugirió que les concedan las oportunidades a los juveniles Kelvin Hernández y Evan Peña.

“Tuve esas oportunidades cuando joven de jugar en eventos grandes que me ayudaron mucho a crecer, aprender a competir, siento que es el momento correcto de darles esas oportunidades a ellos. No hay algo más bonito en el mundo que saber que tienes el peso de Puerto Rico sobre las espaldas. Entiendo que ellos le sacarán mucho más frutos”, insistió.

Campos mencionó que los primeros 280 jugadores en las clasificaciones mundiales recibirán una invitación para París. Actualmente, el puertorriqueño ocupa la posición 340.

“Tengo mis metas, represento a Puerto Rico semana tras semana con mucho orgullo y quiero hacerlo en lo más alto posible que son las olimpiadas. Hay una sola manera para clasificar. He aumentado el ranking 500 espacios este año. Estoy cerca, no me falta mucho”, concluyó.

Campos tiene en agenda participar en tres torneos durante los próximos meses.