El Gobierno argentino ha anunciado que el extenista español Rafael Nadal y el grupo hotelero Meliá establecerán siete hoteles de lujo en el país suramericano.

“Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International”, informó Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Gobierno de Javier Milei.

A través de un publicación en su perfil de la red social X, Scioli precisó que los hoteles serán de la marca Zel, nacida de la unión de Nadal y Meliá Hotels International, y que ya cuenta con un establecimiento en Punta Cana (República Dominicana) y dos en España: uno en Mallorca (archipiélago mediterráneo de las Baleares) y el otro en Tossa de Mar (Girona, noreste español).

“Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del presidente Javier Milei de personalidades emprendedoras como Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un fuera de serie como Rafa, ahora en otra etapa de su vida”, añadió el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, que destacó que los hoteles serán establecidos en “destinos maravillosos” de Argentina.

Si bien el Gobierno no ofreció más información, la prensa local anticipó que tres de los nuevos hoteles se establecerán en las localidades patagónicas de El Calafate, Bariloche y Ushuaia; tres en el norte del país -Iguazú, Posadas y Salta- y un séptimo en la ciudad de Mendoza.

Estos nuevos hoteles se sumarán a los cinco que Meliá ya tiene en el país, incluyendo uno en el Parque Nacional de Iguazú y cuatro en Buenos Aires.