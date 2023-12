Madrid. Rafael Nadal tiene modestas expectativas para su regreso al tenis en enero tras estar alejado de las canchas durante un año.

Nadal anunció el viernes que disputará el torneo de Brisbane en enero. El español de 37 años no compite en la gira desde enero pasado, cuando sufrió una lesión del flexor de la cadera izquierda durante una derrota en la segunda ronda del Abierto de Australia. Nadal acabó sometiéndose a una artroscopia de rodilla en junio en Barcelona.

En un video difundido el lunes en las redes sociales, Nadal dijo que no quiere exigirse mucho en su retorno a las pistas: “Es mucho tiempo (sin competir). Espero, lo primero, sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas”.

Nadal indicó que está consciente que las cosas quizás sean distintas tras tanto tiempo sin jugar.

“Espero de mí no esperar nada. Esta es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera”, añadió. “Al final creo que estoy en una época diferente, en una situación diferente, en un terreno inexplorado”.

“Uno tiene interiorizado lo que ha hecho durante toda su vida que es exigirse el máximo”, añadió. Yo ahora mismo lo que espero es ser capaz de no hacerlo, no de exigirme el máximo, de aceptar que las cosas van a ser muy difíciles en el comienzo. Darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande”.

En mayo pasado, cuando faltaba algo más de una semana para el comienzo del Abierto de Francia, Nadal anunció su baja del torneo en el estableció un récord de 14 títulos. No pudo precisar entonces cuándo podría volver a jugar.

Se limitó a expresar su deseo de competir en 2024, que podría ser su última temporada. Tras Brisbane, Nadal afrontará el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia que se jugará entre el 14 y 28 de enero.

Nadal finalizó su mensaje el lunes dejando una nota de optimismo: “Saber que puede haber un futuro no muy lejano en el que las cosas puedan cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo. Y si el físico me responde, obviamente”.