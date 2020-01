El tiempo sigue hablando sobre cuán buena fue la carrera del vallista ponceño Javier Culson.

El medallista olímpico y mundial fue escogido como el segundo mejor vallista de 400 metros de la pasada década por el revista especializada en atletismo, Track and Field.

LA publicación escogió a Culson en esa posición en base a la suma de puntos que el boricua acumuló por sus desempeños junto a un criterio no tangible. El sistema de puntos es propio de de Track and Field.

Quien único superó a Culson en el ranking fue el noruego Kasrten Warholm.

Dice la revista Track and Field que, de los 10 atletas, Culson fue el que más puntos acumuló por desempeño con 55 puntos. Pero lo que baja a ponceño al segundo lugar es que no ganó ninguna competencia grande, como Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Track and Field mencionó que Warholm, por ejemplo, ganó dos campenatos mundiales.

El Top 10 lo completan los estadounidenses Kerron Clement (3ro), Michael Tinsley (4to), Bershawn Jackson (5to), el dominicano Félix Sánchez (6to), el inglés Dai Green (8vo) empate con el cubano Yasmani Copello, el catrarí Aderrahmane Samba (9no) y el trinitario Jehue Gordon (10mo).

Sánchez, quien fue un doble campeón olímpico, repitió en el Top 10 de Track and Field en décadas corridas.

En la década, Culson también fue un bicampeón de la Liga Diamante. Ganó un total de 14 carreras en esa prestigiosa Liga.

También en la década, Culson fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y de plata en los Campeonatos Mundiales Daegu 2011. En la pasada década fue medalista del Campeonato Mundial 2009.

Culson, ya retirado, dejó en 4772 segundos la marca nacional de su evento y fue medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en Juegos Panamericanos.