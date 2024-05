La tercera edición del Puerto Rico 10K Run sobre el puente Teodoro Moscoso tiene una inscripción récord de 6,250 corredores, se informó hoy miércoles en conferencia de prensa en el Mall of San Juan.

El evento que se correrá este domingo desde las 6:00 a.m. conllevará una serie de arreglos en el tránsito que transita sobre el referido puente. El Teodoro Moscoso cerrará su acceso vehícular desde la media noche hasta el medio día del domingo. Las áreas de estacionamiento para los participantes son el Mall of San Juan, el balneario de Carolina y el estacionamiento del ROTC en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

PUBLICIDAD

El aumento en inscripciones es sustancial en comparación con los 5,232 que participaron en el 2023. Entre los inscritos hay 133 personas que viajan a Puerto Rico para el evento y para aportación de la economía de Puerto Rico. De hecho, el evento pone en marcha las celebraciones del Junte Boricua, que promueve el turismo a Puerto Rico de los boricuas en la diáspora, se informó en la conferencia.

El dominicano Álvaro Abreu regresa a la edición 2024 del Puerto Rico 10K Run para defender el título que ganó en la edición pasada. La veterana trujillana Beverly Ramos también regresa a la edición 2024 luego de quedar en el segundo puesto el año pasado. El coameño Arnaldo Martínez está entre los elites inscritos.

El evento mantiene en el 2024 el compromiso de beneficiar a entidades sociales como la Fundación de Hospital Pediátrico y la Fundación Asistencia Centro de Trauma.

El sustancial aumento ocurre luego de varios factores, comenzando con una apertura más temprana a la ventana de inscripciones, siguiendo con una tendencia de aumento en joggers en Puerto Rico y el llamativo de correr sobre el Puente, dijeron los organizadores del evento y de Puerto Rico Events, Tuti Muñoz y Pedro Zorrilla.

El Puerto Rico 10K Run tuvo que cerrar su ventana de inscripciones dos semanas antes de la fecha de la carrera ante el cupo lleno de espacios.

“Esta vez comenzamos en el Black Friday (24 de noviembre del 2023). Este año comenzamos antes y esa fue la clave”, dijo Muñoz.

PUBLICIDAD

“Y la gente de micarrerapr”, agregó Muñoz al mencionar a la página web que publica resultados de carreras, “nos dijeron que hay un aumento sustancial de corredores porque otros eventos también han registrado un lleno total de inscripciones”.

La británica Paula Radcliffe fue noticia internacional en su participación sobre el Teodoro Moscoso.

Zorrilla agregó, como parte de su explicación al aumento de inscripción, que el Puente sigue siendo un atractivo como venue deportivo, al estilo que tuvo cuando se corría sobre éste el famoso World Best 10K que atrajo en su época a corredores internacionales, como Paula Radcliffe y John Korir, y recibió hasta 14,000 corredores en algunas ediciones.

Zorrilla agregó al respecto que el Puerto Rico 10K Run aspira eventualmente a llegar a decenas de miles de corredores.

“La meta este año era llegar a seis mil corredores. Podemos pensar con nuestros auspiciadores en cuál es la meta del año que viene, en cuándo podemos comenzar a invitar a corredores internacionales, en volver a ser lo que la carrera del puente fue: un evento internacional. Pero vamos paso a paso”, dijo.

Este domingo, algunas vías cercanas al Teodoro Moscoso comenzarán a ver, a las 3:35 de la madrugada, el cierre de sus accesos vehiculares.

Los puestos de estacionamientos para los participantes estarán abiertos a distintas horas. Los espacios en el Mall of San Juan no tienen horario de apertura. Sí cerrarán sus accesos a las 4:00 a.m. El balneario abrirá de 3:00 a.m. a 5:00 a.m. y tiene un costo de $5. El ROTC tendrá los mismos horarios del balneario.

Habrá transportación para los participantes desde el estacionamiento al área de salida de la llegada. La transportación también estará disponible de regreso a los estacionamientos concluida la carrera.