Los devotos de las carreras pedestres nuevamente tendrán la oportunidad de disfrutar de uno de los trayectos más vistosos en la región norte de Puerto Rico. La segunda edición del 10K Llanero, la Ruta del Encanto en Toa Baja, será por la carretera 165 que abraza la costa toabajeña desde el Balneario Puntas Salinas, pasando por la entrada de Palo Seco y el Puente de las Banderas hasta concluir en el punto de salida.

El mismo será el domingo 23 de febrero. El disparo de salida ocurrirá a las 4:30 p.m. para los participantes de la distancia de 10 kilómetros. El evento este año contará también con una prueba de cinco kilómetros. Los corredores saldrán 15 minutos después.

En Puerto Rico, el 75% de las carreras son de 10 kilómetros y tres de las más exitosas están en Toa Baja. Están el Abraham Rosa, el Ché Márquez y la Ruta del Encanto -Osvaldo Rojas / Presidente del Comité de Fondismo

Los organizadores esperan alcanzar los 800 de inscripciones. Se repartirán $9,000 en premios a los primeros lugares en las diversas categorías.

“En Puerto Rico, el 75% de las carreras son de 10 kilómetros y tres de las más exitosas están en Toa Baja. Están el Abraham Rosa, el Ché Márquez y la Ruta del Encanto. Eso ayuda al desarrollo de nuestros atletas”, sostuvo Osvaldo Rojas, presidente del Comité de Fondismo de Puerto Rico. “Es una carrera espectacular y los atletas disfrutarán de un ambiente natural imposible de emular en el mundo”, agregó.

El alcalde de Toa Baja, Betito Márquez García, sostuvo que la intención es convertir la carrera en una tradición anual.

La carrera busca desde el año pasado en ser la opción de corredores que antes corrían en el desaparecido World's Best 10K Sobre el Puente Teodoro Moscoso. (LUIS ALCALA DEL OLMO)

“Cuando me enteré de que el 10K sobre el Puente Teodoro Moscoso lamentablemente no iba, busqué a Rojas porque esta es la ruta. Le dije que quería la fecha del 23 de febrero para la Ruta del Encanto. Aceptamos el reto hacerlo el año pasado y este año vamos nuevamente. No tengo la menor duda de que esta ruta es encantadora para trabajar con estos proyectos. Espero que para el 2022, estemos hablando del maratón Llanero. Tenemos las condiciones extraordinarias, pero vamos poco a poco”, sostuvo Márquez García.

La entrega de las camisas oficiales con los números de participación será el 21 y 22 de febrero en la Pista Atlética de Levittown, de 1:00 a 6:00 p.m., y de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., respectivamente. Mientras, el 23 de febrero, las actividades culturales iniciaran a las 3:00 p.m. y contarán con espectáculos artísticos en vivo así como un cierre musical a la actividad.

La segunda edición de la Ruta del Encanto será dedicada al reputado exatleta y entrenador toabajeño Samuel 'Sammy’ Laureano. Los interesados en participar se pueden inscribir en el portal 10kllanero.com. El costo es de $15 por persona.