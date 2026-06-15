El presidente Donald Trump salió primero de la Oficina Oval, y luego peleadores de todo el mundo lo siguieron directamente hacia la jaula de pelea, en parte para la celebración del 80mo cumpleaños del presidente y para llevar un deporte que durante mucho tiempo estuvo al margen de la aceptación general al puesto estelar en el South Lawn de la Casa Blanca.

Para un presidente que se deleita con los ganadores, Trump tuvo que disfrutar coronar a dos campeones en una gran noche de peleas montada más cerca del Jardín de las Rosas que del Madison Square Garden en el evento coestelar de UFC Freedom 250.

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El peso ligero estadounidense Justin Gaethje remató su victoria de unificación del campeonato en el evento principal sobre Ilia Topuria con una voltereta hacia atrás desde la parte superior de la jaula. Se agachó cerca de Trump para una charla de celebración y el no favorito en las apuestas se colgó la bandera estadounidense sobre un hombro —y el cinturón del título de 155 libras sobre el otro—. Más tarde, Trump entró en la jaula para felicitar a Gaethje.

“Oigan, soy de Estados Unidos, hace 250 años éramos mucho más que no favoritos 6-1”, dijo Gaethje. “Sé que eso fue absolutamente legendario porque ni siquiera puedo creerlo”.

Topuria y Gaethje hicieron sus caminatas de salida desde la Oficina Oval mientras estallaban fuegos artificiales sobre sus cabezas durante las presentaciones de Michael Buffer. Gaethje —quien pareció echar un vistazo al texto de la Declaración de Independencia en su camino hacia afuera— reunió algunos cánticos dispersos de “¡USA!” contra el hispano-georgiano Topuria, aunque ni siquiera el evento principal pudo detener la tendencia de peleas en su mayoría silenciosas.

El presidente Donald Trump camina con el presidente y CEO de la UFC, Dana White, a través del Cross Hall de la Casa Blanca antes de asistir a las peleas de UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el domingo 14 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Pool) ( Jacquelyn Martin )

Hizo falta la escena de un Topuria ensangrentado —de espaldas a Trump con una gorra blanca de “USA” mientras miraba a través de la jaula de malla metálica—, a punto de que detuvieran la pelea, para que arrancara un cántico de “¡déjenlos pelear!”. La pelea continuó, y el Gaethje de 37 años ganó finalmente por detención de su esquina en el cuarto asalto.

“Trabajo duro, bebé”, dijo Gaethje. “Estoy hecho para estos momentos. Este deporte está hecho para mí”.

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Más temprano, Ciryl Gane castigó a Alex Pereira con una serie de codos y puños a la cabeza y ganó por TKO a 1:27 del segundo asalto para reclamar el cinturón interino de peso pesado por segunda vez y preparar una revancha con el campeón de peso pesado Tom Aspinall.

Como la mayoría de los peleadores a quienes les levantaron la mano en señal de victoria, Gane agradeció a Trump.

La Casa Blanca fue un escenario totalmente estadounidense de lo más improbable para una promotora de peleas que hace mucho se deshizo de la etiqueta de “peleas de gallos humanas” y décadas después quedó entrelazada con la envalentonada “manosfera” de derecha que consume peleas de la UFC y brindó su apoyo a Trump en dos elecciones.

Trump y el jefe de la UFC, Dana White, el tempestuoso dúo que llevó a la compañía de peleas a la capital del país, caminaron desde la Oficina Oval hasta el balcón del Salón Azul al ritmo de cánticos de “¡USA!” “¡USA!”, para dar inicio a la cartelera de peleas impulsada por una dosis de patriotismo de alto octanaje en una noche ventosa para las peleas en jaula.

Esto no fue el Easter Egg Roll.

La UFC aumentó el patriotismo para el debut en la Casa Blanca

La Banda de los Marines animó las festividades y tocó música para las entradas de los peleadores frente a la Casa Blanca y Zac Brown cantó el himno nacional —que nunca se interpreta antes de las carteleras normales de la UFC debido a la mezcla de nacionalidades que pelean dentro del Octágono—. Los Blue Angels de la Marina y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea pasaron a toda velocidad por encima como parte de un sobrevuelo para celebrar el cumpleaños de Trump y el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

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Los más de 4,000 aficionados —entre ellos el CEO de Meta Mark Zuckerberg y el CEO de Paramount Skydance David Ellison— en el South Lawn que se sentaron bajo la garra, la estructura abierta, casi tipo platillo volador, que albergaba la jaula, en su mayoría se quedaron con las manos quietas hasta que los peleadores usaron las suyas para lanzar golpes castigadores y un verdadero espíritu de lucha que puso a todos de pie.

Bo Nickal, el tres veces campeón de lucha de la NCAA División I en Penn State, consiguió la victoria por TKO sobre el peso mediano Kyle Daukaus e inmediatamente salió disparado del Octágono para una charla junto a la jaula con Trump. Nickal conoció a Trump en 2019 durante una ceremonia en la Casa Blanca para campeones nacionales universitarios.

El primer contratiempo de la noche para Trump llegó cuando el peso pesado estadounidense Derrick Lewis perdió su pelea después de que recibió una invitación personal del presidente. Trump se proclamó fan de Lewis y de sus celebraciones poco convencionales y le pidió a White que lo agregara a la cartelera. Josh Hokit, en cambio, mejoró a 10-0 cuando aplastó a Lewis por TKO.

Sean O’Malley celebró su nocaut de walk-off con un saludo, y Mauricio Ruffy y Diego Lopes ganaron sus peleas más temprano en la noche.

“Eso estuvo sexy”, dijo O’Malley entre vítores. “Sentí la energía aquí. De verdad sentí la energía aquí”.

La UFC dice que solo hará una cartelera en la Casa Blanca

Según un documento presentado ante un tribunal por el Servicio de Parques Nacionales, que supervisa el South Lawn, se han invertido más de 60 millones de dólares y decenas de miles de horas de trabajo en la construcción de la arena, y la amenaza latente de lluvia que ponía a White en un estado de nervios cada vez que se mencionaba un pronóstico miserable nunca se materializó durante las primeras partes de la cartelera.

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La noche de peleas llegó apenas horas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz, lo que ofreció alivio a la economía global a más de tres meses del inicio de la guerra.

El raro evento al aire libre de la UFC marcó el punto culminante de la relación entre White y Trump que ha generado dividendos personales, políticos y financieros para ambas partes. La primera cartelera de White como presidente de la UFC se realizó en 2001 en un evento celebrado en el Trump Taj Mahal.

Trump ha asistido a cuatro carteleras de la UFC como presidente en funciones, caminando hacia la jaula entre música rock y cánticos patrióticos de los aficionados. White presentó a Trump en dos Convenciones Nacionales Republicanas.

Trump tuvo una participación en casa para este, haciendo el corto recorrido desde la Oficina Oval hasta el Octágono, muy parecido a los peleadores que hicieron el recorrido por los pasillos del Ala Oeste cubiertos con retratos presidenciales y estuvieron flanqueados por socorristas y receptores de la Medalla de Honor, entre otras personas que sirvieron.

Strickland causa problemas en la zona de aficionados en la Ellipse

Miles más fuera del césped de la Casa Blanca vieron las peleas en pantallas gigantes desde la cercana Ellipse, aunque no todos pudieron conseguir boletos.

Incluso uno de los campeones de la UFC.

El campeón de peso mediano Sean Strickland fue escoltado fuera del evento en la Ellipse por un grupo de agentes de policía.

La Policía de Parques de Estados Unidos dijo en un comunicado que la presencia de Strickland atrajo suficiente atención de los asistentes como para que resultara en desorden. No fue multado ni arrestado, dijeron. En cambio, fue llevado a su hotel y se le dijo que no regresara al recinto.