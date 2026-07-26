Santo Domingo. Cuando Amanda Ortiz se retiró del polo acuático 2019, pensó que había cerrado para siempre un capítulo que compartió por dos décadas con sus hermanas Cristina, Alejandra y Angélica, pero el llamado de un Equipo Nacional necesitado de experiencia la hizo cambiar de opinión.

Con 39 años, madre de dos hijos y disputando sus quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Ortiz es la única de las cuatro hermanas que regresó al deporte. Su misión ya no es acumular medallas, sino ayudar a encaminar a una generación joven que intenta reconstruir el programa femenino.

“Yo me fui en el 2019. Tuve hijos en el 2020 y en el 2023 estaba ‘coacheando’ este equipo, pero hacía falta jugadora y decidieron meterme al agua. Ha sido fuerte, pero gratificante”, compartió Ortiz en medio de la justa regional en Santo Domingo 2026.

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La veterana considera que su principal aportación al conjunto va más allá de lo que pueda hacer dentro del agua.

“Estar en otros Centroamericanos para mí es una experiencia bonita. Esto es tratar de llevar a las nenas a lo más alto que puedan, acompañarlas a ellas paso a paso”, manifestó la capitana.

“Es un equipo bueno y joven, que le queda camino y yo sé que van a llegar lejos”, agregó Ortiz, al mencionar que la menor de las integrantes es Viviana Zambrana con 18 años.

Puerto Rico cayó este sábado, 13-11, ante Colombia en las semifinales. El domingo jugará por la medalla de bronce frente a Cuba, en un choque programado para las 12:30 p.m.

“Hay que venir desde abajo”

Ortiz entiende que el desarrollo del polo femenino sufrió un freno importante en los últimos años. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, Puerto Rico no pudo competir debido a que el torneo fue cancelado por falta de quórum en la rama femenina, luego de que solo cuatro países confirmaran su participación.

“Hubo un tiempo en que estuvimos sin programas. El Centroamericano pasado paró y hubo un ‘stop’ en el crecimiento y ahora hay que venir desde abajo. Yo veo que el deporte tenemos que trabajarlo, tener gente con corazón y meterle mano”, sostuvo.

La diferencia con los equipos de sus mejores años también ha requerido un cambio de mentalidad. Ortiz ostenta una trayectoria centroamericana que incluye el oro en Mayagüez 2010, las medallas de plata en Cartagena 2006, Veracruz 2014 y en Barranquilla 2018.

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“Yo vine creciendo con un equipo que siempre jugaba con las mismas jugadoras y ahora es un equipo diferente, joven, que tengo que encaminar, tener paciencia y animarlas. No podemos dejar que por este tipo de resultados (como el de perder ante Colombia) se caigan”, indicó.

Aunque todavía responde dentro del agua, Ortiz admite que su futuro probablemente estará fuera de ella.

“De jugadora sí (me retiro), estos son mis quintos Centroamericanos. Yo creo que estar en una etapa como entrenadora es mucho mejor”, dijo.

Amanda aseguró que la edad no ha sido un obstáculo en su extensa carrera; los retos de la maternidad han sido mayores.

“Yo creo que es un estado mental. Creo que luchar hasta el final se puede siempre y ahora, con los 39 años, me siento igual. Obviamente descanso más, no puedo estar por ahí, pero me siento fuerte”, expresó entre risas.

“Soy madre también. Yo sé que hay cosas más difíciles que esto (del polo acuático)“, aseveró Ortiz.