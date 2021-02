Luego de cinco segundo lugares en seis salidas, el importado Resurrector finalmente consiguió el domingo una sorpresiva victoria en la edición 102 del clásico Jorge Washington que se celebró en el hipódromo Camarero, en Canóvanas.

Su victoria pagó $51.20 luego de superar por el pescuezo al favorito Super Kojak y de sobrepasar a otros dos ejemplares en la recta final de la carrera a 1 1/16 de distancia. El ejemplar del Cintrón Stable es entrenado por Salvador Correa.

Bajo la conducción de Joshua Navarro, Resurrector se mantuvo cuarto lugar hasta entrada en la curva final detrás del paso de Super Kojak, el segundo candidato Cardiologist y Seven Away.

Super Kojak y Cardiologist lideraron una fuerte batalla. Cardiologist, por la varanda, y Super Kojak a su exterior venían desde el poste de los 700 metros cabeza a cabeza. Seven Away les seguía el paso, mientras Resurrector estaba aun a distancia.

Entrada en la recta, Resurrector superó por el centro a Seven Away, que estaba en la pelea, mientras Super Kojak superaba finalmente su batalla con Cardiologist, que cedió también ante Seven Away. El favorito parecía tener la carrera.

Pero Resurrector apareció en los 50 metros finales y sacó el pescuezo de ventaja por fuera de Super Kojak.