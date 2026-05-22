El piloto de NASCAR Kyle Busch estaba tosiendo sangre cuando se contactó al Sistema de Emergencias 9-1-1 desde una instalación de General Motors en Concord, Carolina del Norte, el miércoles, un día antes de su muerte, según la llamada divulgada por medios en Estados Unidos.

En la comunicación, un hombre indicó que Busch, de 41 años, se encontraba en el piso de un baño, consciente, pero en estado de angustia. Agregó que tenía dificultad para respirar, tosía sangre y presentaba una temperatura corporal muy elevada.

“Tenemos a una persona que está (experimentando) dificultad para respirar, muy caliente y cree que se va a desmayar, y está produciendo un poco de sangre, tosiendo algo de sangre”, indicó el sujeto en la llamada.

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El informante también pidió que la ambulancia llegara al lugar, General Motors Charlotte Technical Center, con las sirenas apagadas.

Según The Associated Press, Busch estaba probando un simulador de carreras cuando quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado a un hospital en Charlotte.

Se cree que el piloto habría estado lidiando con un resfriado sinusal. De hecho, el 10 de mayo, durante una carrera en Watkins Glen, Nueva York, se comunicó por radio con su equipo para pedir atención médica tras finalizar la competencia.

Kyle Busch has asked for a doctor to meet him after the race at Watkins Glen. pic.twitter.com/8kfcVEqwjs — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 10, 2026

De acuerdo con la transmisión televisiva, el resfriado se habría agravado por las fuertes fuerzas G y los cambios de elevación del circuito.

En su trayectoria, Busch ganó 234 carreras en las tres principales series de NASCAR, la mayor cifra en la historia del deporte, y fue campeón de la Cup Series en 2015 y 2019 con Joe Gibbs Racing.

Le sobreviven su esposa, Samantha, y sus hijos, Brexton, de 11 años, y Lennix, de 4.