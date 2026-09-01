El sueño olímpico del decatleta boricua Yariel Soto recibió un respaldo inesperado luego de que el cantante boricua Ricky Martin realizara una aportación a la campaña de recaudación de fondos que el atleta mantiene activa para costear su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Soto, quien aún no tiene la clasificación olímpica asegurada, dio a conocer este martes el apoyo del artista a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram. El atleta no publicó la cantidad aportada por el artista.

“Un honor recibir este apoyo de una figura tan grande para Puerto Rico y el mundo. Alguien que lleva nuestra bandera en alto y continúa apoyando a su pueblo. Gracias de corazón por creer en mi sueño y por el ejemplo que representas”, expresó Soto en la publicación, en la que agregó una imagen del artista.

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Historia de Instagram de Yariel Soto. ( Captura )

La aportación de Martin llega en un momento de impulso para el hatillano, quien viene de conquistar la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde sumó 7,884 puntos. Con la presea dorada, además, aseguró su boleto para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El atleta, de 26 años, entrena actualmente en Lisboa, Portugal, donde trabaja con miras también de conseguir la clasificación al Mundial de Atletismo de 2027, que se celebrará en Beijing, China.

La campaña de GoFundMe llamada “From Hatillo to the 2028 Olympic Games: Yariel Soto Torrado”, fija una meta de $30,000. Las aportaciones ya han superado los $22,000.