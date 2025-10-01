Roger Federer encabeza la lista de nominados para la clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional. La leyenda suiza fue el primer hombre en conquistar 20 títulos de Grand Slam en individuales e inauguró una era de grandeza sin precedentes junto a sus jóvenes rivales Rafael Nadal y Novak Djokovic.

La lista, que fue anunciada el miércoles, incluye al argentino Juan Martín del Potro, quien venció a Federer en la final del Abierto de Estados Unidos de 2019 para su único título de Grand Slam.

También figura la rusa Svetlana Kuznetsova, campeona de dos majors.

Los exaltados serán anunciados en noviembre.

Con un formidable golpe de derecha y servicio, un estilo de juego agresivo en toda la cancha y un juego de pies que hacía que todo pareciera tan fácil, Federer ganó 103 trofeos y 1,251 partidos en individuales, totales superados entre los hombres solo por Jimmy Connors en la era abierta que comenzó en 1968.

Federer terminó cinco temporadas como el número uno del ranking de la ATP, fijó un récord de 237 semanas consecutivas en ese sitial, llevó a Suiza al título de la Copa Davis en 2014 y se asoció con Stan Wawrinka para ganar una medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Federer alcanzó 10 finales consecutivas de Grand Slam

En el apogeo de su carrera, Federer alcanzó un récord de diez finales consecutivas de Grand Slam entre 2005 y 2007, capturando ocho títulos en ese período. Extendió ese dominio al llegar a 18 de 19 finales de majors hasta 2010. También enhebró rachas de 36 cuartos de final seguidos y 23 semifinales consecutivas.

Federer, un embajador del juego que a menudo hablaba en inglés, francés y alemán suizo en las conferencias de prensa, jugó su último partido en Wimbledon en 2021. En ese momento, tenía un mes menos de 40 años.

La confirmación de su retiro se dio un año después. Se despidió con una aparición junto a Nadal en dobles en la Copa Laver, un evento fundado por su empresa de gestión.

Federer es uno de los ocho hombres con al menos un trofeo de individuales de cada uno de los cuatro grandes del deporte, ganando ocho en Wimbledon, seis en el Abierto de Australia, cinco en el Abierto de Estados Unidos y uno en el Abierto de Francia. Completó el Grand Slam en Roland Garros en 2009.

Su primer campeonato importante llegó en el All England Club en 2003, y rompió el entonces récord de Pete Sampras para un hombre de 14 títulos de Slam al ganar Wimbledon en 2009, derrotando a Andy Roddick 16-14 en el quinto set de la final.

Federer sumó 20 títulos de Grand Slam. Djokovic tiene 24, Nadal se retiró con 22

Eventualmente, Federer fue superado en la tabla histórica de los Slams por Nadal, quien se retiró el año pasado a los 38 años con 22, y Djokovic, quien aún está activo a los 38 años con 24.

“Siempre digo que es maravilloso ser parte de ese grupo selecto”, afirmó sobre los llamados Tres Grandes en una entrevista de 2021 con The Associated Press. “¿Cómo puedes comparar? ¿Qué es mejor? ¿Ganar cuando eres viejo o cuando eres joven? No tengo idea, ¿sabes? ¿Es mejor ganar en arcilla o en césped? No lo sé. ¿Es mejor tener años súper dominantes o regresar de una lesión? No lo sé. Realmente es imposible de comprender.”

La racha de Federer de cinco Abiertos de Estados Unidos consecutivos —ningún hombre ha ganado dos seguidos allí desde entonces— terminó en la final de 2009 con una derrota en cinco sets ante del Potro. En ese momento, del Potro tenía casi 21 años y parecía destinado a una carrera en la élite gracias en parte a su potente golpe de derecha, pero una serie de lesiones en la muñeca y la rodilla descarrilaron al argentino de 1,98 metros.

Del Potro y sus credenciales

La “Torre de Tandil” terminó con 22 títulos a nivel de gira y llegó a ser el número tres del mundo, su mejor ranking.

Alcanzó otra final de Grand Slam, sucumbiendo ante Djokovic en el Abierto de Estados Unidos de 2018. Del Potro ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ayudó a Argentina a ganar la Copa Davis ese año. Su última aparición en un Slam fue su marcha hasta la cuarta ronda en el Abierto de Francia de 2019.

Kuznetsova, por su parte ganó trofeos importantes en individuales en el Abierto de Estados Unidos de 2004 y el Abierto de Francia de 2009, y en dobles en el Abierto de Australia en 2005 y 2012, llegó al número dos en el ranking de la WTA en individuales y al número tres en dobles. Fue parte de tres campeonatos con Rusia en la competencia ahora conocida como la Copa Billie Jean King. Kuznetsova ganó 18 eventos a nivel de gira en individuales y 16 en dobles.