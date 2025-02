Madrid. El expresidente de la federación española de fútbol Luis Rubiales reiteró ante un juez que la delantera Jenni Hermoso le dio su consentimiento para un beso durante la ceremonia de entrega de premios de la final del Mundial femenino 2023.

Rubiales está acusado de agresión sexual y coacción por supuestamente intentar minimizar el beso que provocó indignación en España y empañó las celebraciones del primer título mundial del equipo.

“Le pregunté si le podía dar un besito y me dijo: ‘Vale’, afirmó Rubiales. “Cuando terminamos el abrazo, y tras darme permiso, le agarré la cabeza con las manos. Primero fue la pregunta, luego la respuesta y posteriormente el beso. Fue como darle un abrazo. Totalmente seguro de que dio su aprobación”.

Hermoso declaró el primer día del juicio la semana pasada que no consintió.

Rubiales admitió que el beso fue un error y que actuó más como un exjugador que como el presidente de la institución que era.

“La señora Hermoso sabe, como yo, que yo le pregunté y dijo ‘vale’”, insistió Rubiales. “Yo he pedido perdón porque tenía que haber estado más en un plano institucional, pero la señora Hermoso sabe (lo) que yo le pregunté y ella contestó”.

Rubiales dijo que se le pidió a Hermoso que restara importancia al beso porque había una crisis institucional que afectaba a la federación y era normal que sus subalternos intentaran apaciguar la situación.

Afirmó que nunca pidió a nadie que presionara a Hermoso. Dijo que en ese momento Hermoso no le dio mucha importancia al beso. Rubiales mencionó que cuando ella dijo que no quería grabar un video con él, aceptaron la decisión y tomaron diferentes medidas, que incluyeron la publicación de un comunicado con los comentarios de Hermoso a los medios locales en ese momento.

Hermoso y sus compañeras de equipo dieron diferentes versiones durante su testimonio, asegurando que la jugadora fue afectada negativamente por el beso y presionada para minimizar lo ocurrido.

Un experto en lectura de labios también testificó el martes y aseveró que Rubiales le preguntó a Hermoso, “¿Te puedo dar un besito?”

Se mostraron videos con Hermoso celebrando y luego hablando sobre el beso.

“El beso, ni yo me lo esperaba. A mí no me importa, yo soy campeona del mundo y es lo que me voy a llevar de esta noche”, dijo Hermoso en audios reproducidos en la corte de una entrevista que dio poco después de la final.

También se mostró un video de Rubiales diciéndole al equipo que estaba “triste” por las repercusiones sobre el beso. Se disculpó y dijo que se “sentía mal” porque empañó las celebraciones. Hermoso se vio en el video riendo normalmente después de sus palabras.

La defensa también intentó desacreditar el testimonio anterior del hermano de Hermoso, quien dijo que el entrenador del equipo nacional femenino, Jorge Vilda, la presionó para grabar un video con Rubiales para minimizar la situación.

La defensa mostró una entrevista con el propio hermano de Hermoso minimizando el beso. Había dicho en su propio testimonio que minimizó el beso en ese momento para asegurarse de que el foco estuviera en las celebraciones. Se esperaba que los otros tres acusados testificaran el miércoles: Vilda, el exdirector deportivo del equipo nacional masculino, Albert Luque, y el exjefe de marketing, Rubén Rivera. Todos están acusados de coacción.

Rubiales renunció bajo presión tres semanas después de que el escándalo saliera a la luz y fue sancionado por la FIFA por tres años. Había dicho que era víctima de una “cacería de brujas” por parte de “falsas feministas “.

Hermoso testificó que se “sintió irrespetada” por Rubiales después de ganar el Mundial. Dijo que el beso “manchó uno de los días más felices de mi vida”.

El beso provocó indignación en España sobre la prevalencia del sexismo en el deporte y otras esferas.

Los fiscales, Hermoso y la asociación de jugadores de España quieren que Rubiales sea encarcelado durante dos años y medio, multado con 50.000 euros (51.800 dólares) por daños, y prohibido de trabajar como funcionario deportivo. Quieren que los otros tres acusados sean condenados a un año y medio de prisión.