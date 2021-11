Al parecer era el destino.

Así lo cree el juvenil ciclista Armando Quang Tran Rivera, quien el miércoles parte hacia Cali, Colombia, para representar a Puerto Rico en la disciplina del BMX en los Juegos Panamericanos Junior que arrancan el jueves.

Resulta que este ciclista de 18 años natural de Añasco comenzó a practicar este deporte alrededor del 2014, pero en aquel momento, recuerda, el BMX perdió auge, así que se concentró en otros deportes hasta que hace un tiempo recibió la llamada de Armando Curbelo.

“No tenía donde correr y contra quien correr. El destino me tuvo que quitar a las malas y seguí haciendo otros deportes. En la pandemia, Armando se me acercó y me preguntó si quería volver a construir la pista de Rincón, y por ahí comenzó todo”, contó Tran Rivera.

Fue allí, hace poco más de un año, que Curbelo comenzó a entrenarlo hasta que le llegó una gran pregunta.

Aunque comenzó a participar en el BMX alrededor del 2014, Tran Rivera vio decaer el BMX en Puerto Rico y se dedicó a otros deportes. Regresó de lleno hace poco más de un año. ( Suministrada / Armando Curbelo )

“Armando me preguntó si tenía la mente como para entrenar y llegar a ese evento (Panamericanos Juveniles), así que hice todos los planes para entrenar. Puerto Rico a través de Roberto Collazo (presidente de la Federación de Ciclismo) se me acercó y me invitó, así que dependiendo de lo que pase espero seguir y representar a Puerto Rico en todo lo que pueda”, agregó el estudiante del Agrimensura y topografía en el Colegio de Mayagüez, cuyo padre es oriundo de Vietnam.

El ciclismo BMX o bicicross es una competencia de velocidad, en la que los competidores, en grupos de ocho, salen en una pista que incluye obstáculos y curvas buscando finalizar en primer lugar. Una carrera, según Curbelo, puede durar entre 30 y 40 segundos.

De acuerdo con Curbelo, ha pasado mucho tiempo desde que un ciclista puertorriqueño representó a la Isla en eventos como unos Juegos Centroamericanos, algo que pasó en el 2010, y la Federación le encomendó encontrar a alguien con promesa para llenar ese vacío.

En el proceso, además de entrenar en la pista BMX de Rincón, Tran Rivera viajó a eventos en Sarasota, Florida, Carolina del Norte y Houston, Texas.

Tran Rivera sobre la pista del Rockstar Energy Bike Park de Houston, Texas, en octubre. Allí mejoró todas sus actuaciones anteriores. ( Suministrada / Armando Curbelo )

“En cada evento se fue superando hasta que en el último, en Texas, logró un tercer lugar en la categoría 17 a 20 años experto. Entendemos que no va a ser fácil, pero sí sabemos que podemos hacer un buen papel en los Juegos (Juveniles)”, manifestó Curbelo.

“Es un muchacho que los vamos a preparar en los próximos años como un atleta de alto rendimiento con miras a unas clasificaciones para Centroamericanos y hasta una Olimpiada, si Dios lo permite”, agregó.

Tran Rivera dice que se siente preparado pero que conoce el nivel de competencia que encontrará en Cali, donde se medirá con profesionales en una pista que no conoce.

“Pero vamos con la frente en alto. Yo veo esto como el principio de lo que quiero que sea mi carrera. Esto es una oportunidad grande que se me presenta y hay que aprovechar todo lo que venga en el camino”, finalizó Tran Rivera.